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لماذا يُصر العراق على قتل البصرة؟!


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ لا واحد يگول: أنا وگفت وي أهل البصرة..

ولا يجون يتسيتلون علينا بعمايمهم وبدلهم ويصيرون بروسنا قادة والگاع ما شايلتهم، لأن كلهم وبلا إستثناء يسوگهم شرطي من الإقليم لو سياسي نص ردن من الموصل لو من الغربية.

وأنا هنا لا أتحدث بنفس طائفي أو عرقي أو مناطقي لكن كل ما في الأمر أن في كردستان والموصل والمدن الغربية هناك رجال "تطلع حقوق أهلها" بس عدنا ما شفنا هيچ زلم بطبقتنا السياسية إلا ما رحم ربي، واحد ودارت عليه الگوم!

يعني معقولة؟

صايرة دايرة؟

الحكومة تضيق على معيشة الناس وتنكل بهم وتعطل صرف رواتبهم وترفع سعر صرف الدولار ونزداد فقراً ليقفلوا بعدها منفذ "الشلامچة" الحدودي وترتفع أسعار الخضار ومواد غذائية أخرى هي نفسها تُنقل لنا من إقليم كردستان رغماً عنا!

لماذا تغلق الحكومة بإجراء تعسفي غير مبرر منفذ الشلامچة وتترك منافذ كردستان مفتوحة لإستيراد نفس البضائع من نفس المنشأ؟

ما قصة معالي وزير الزراعة أبن كتلة سياسية تدعي الإنتماء إلى... وموضوع إجازات الإستيراد التي مُنحت واحدة منها لأبو محل الفلافل الذي أصبح بيوم وليلة بعد العام (٢٠٠٣) مجاهد وقائد وشقيقه مدير عام؟

أسواق البصرة مستعرة، والدولار معلگ، والجو شرجي ورطوبة عالية، والترابة گايمة، وحدود الشلامچة مغلقة بقرار بغدادي جائر، ونفس البضاعة تدخل البصرة من كردستان بأسعار مرتفعة، ويجي سفيه يسولف علينا بنجاح قمة بغداد ويكتب لنا قصيدة بعناق صالح والرئيس الفرنسي!

أليس في القوم شريف يلتفت لهاي الناس الفقراء؟

أبد ماكو غيرة؟

ولا قليل من مروءة؟

لحگتوا أهل البصرة على حبة طماطة وصبع خيار؟

يابة من كون خيارة چبيرة...

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