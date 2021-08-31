وأنتَ ماذا قدمت؟!

إياد الإمارة ||

▪️ اقتربنا كثيراً من موعد الإنتخابات البرلمانية العراقية المبكرة وتصاعدت حدة التنافس بين المرشحين على طريقة "بعضنا" المعتمدة على النيل من الآخر للإطاحة به إنتخابياً!

الطريقة الصفراء القديمة التي ابتدعها "المنهزمون" الأوائل الذين لم يحظوا بالفوز الذي كانوا يراهنون عليه فأسسوا لذلك فرقاً الكترونية تحولت إلى جيوش تتمترس خلف "الكيبوردات" بأسماء وهمية تعكس:

١. فشل هؤلاء المزمن منذ ما قبل الفتح وما بعده..

٢. عجزهم عن تقديم ما تطمح به الناس وتتطلع إليه..

٣. جبنهم وإنهزاميتهم وعدم قدرتهم على المواجهة الصريحة..

وقد قدمتُ لهم النصيحة ذات يوم قائلاً: تنافسوا بشرف على طريقة الفرسان ولا تتخذوا أساليب هي أبعد ما تكون عن الاخلاق والشرف والدين.

وحذرتهم بأن هذه الفرق الصفراء التي حولتموها إلى جيوش تستغرق أموالكم وجهودكم ستنقلب عليكم ذات يوم.

وقد انقلبت عليهم هذه الجيوش فعلاً وكتبت لهم بذلك علناً مذكراً بما حذرتهم منه سابقاً.

«وبالمناسبة: يتوفر لدي ملف كامل بالأسماء والعناوين والتواريخ منذ تأسيس أو فرقة صفراء عملت على مهاجمة المنافسين والنيل منهم وتلفيق التهم لهم والتعدي عليهم بحق وبغير وجه حق وحتى تأسيس الجيش الألكتروني الأصفر وإنقلابه الأول، وإلى يومنا هذا، مَن خرج، ومَن بقي، ومَن التحق على غير هدى...، وأعتقد إن من الضرورة بمكان الكشف عن هذا الملف في يوم من الأيام...»

وأنتَ تنافس إنتخابياً وهذا حق مشروع وطبيعي جداً لا سبيل لذلك إلا بطريقتين:

الأول؛ هي عرض برنامج العمل بتفاصيله وطريقة تنفيذه وجدواه وما هي الضمانات الكفيلة بتنفيذ بنوده لكي تتحقق أهدافه.

الثانية؛ هي من خلال عرض المنجز الذي تم تحقيقه في السابق على أرض الواقع هذا إذا كانت هناك تجربة عمل سابقة، أو حتى ما لم يكتمل إنجازه على أن تُذكر أسباب عدم تحقيق هذا المنجز بموضوعية معززة بالوثائق.

أما مهاجمة الآخرين -وهي طريقة سهلة جداً- فهي غير مجدية وتخلق أجواء مشحونة لن تعود بالفائدة على أحدٍ، وسيرتبك الناخب الذي سيقرر كما قرر في السابق عدم إنتخاب المهاجم لأنه:

١. لم يلمس الموضوعية في هذه الهجمات وأغلبها هجمات غير منصفة..

٢. ولم تكن امامه برامج واضحة مقدمة من قبل المهاجمين يمكن متابعتها وتقييمها والتصويت لصالحها.

لذا أتمنى مخلصاً على الجميع أن يحدثونا ببرامج حقيقية وواضحة وقابلة للتطبيق مع ضمانات هي الأخرى حقيقية وواضحة ويمكن لنا الإطمأنان لها، ويحدثونا أيضاً عن إنجازات تم تحقيقها ويشعر المواطن بفائدتها وجدواها لهؤلاء الذين خاضوا التجربة من قبل.

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