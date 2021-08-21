المقالات

عاشوراء يوم الذبح العظيم


 

هشام عبد القادر ||

 

اختلف المسلمين بكلمة عاشوراء يوم عظيم...

فمن قال يوم عاشوراء يوم عظيم اغرق فرعون طاغية التاريخ نقول نعم اغرق يزيد طاغية الوجود ..

فالحق نقول في امة محمد نتابع الحدث بالحقيقة الفعلية الواقعية اما امة موسى عليه السلام تاريخ غرق فرعون ليس هناك دليل إنه يوم عاشوراء ونقول الحقيقة ثورة ابا عبد الله الحسين عليه السلام هي من اطاحت كل فراعنة التاريخ ..

ومن ناحية النجاة قالوا نجى موسى عليه السلام من فرعون

نقول انه يوم الذبح العظيم نجى الامة حيث عرفت الحق من الباطل عرفنا مع من نلتحق اما بصف سيد الشهداء وسيد شباب اهل الجنة ام مع اعداءه وعرفنا حقيقة التاريخ للظالمين الذي انقلبوا  على اعقابهم ..

وعرفنا حقيقة عاشوراء انه يوم الذبح العظيم التضحية التي شاهدنا اثرها بالواقع والحقيقة

لبس السواد والعمائم السود هي من تحمل حقيقة عاشوراء والضرب على الصدور هي من تحيي القلوب على مر الزمن والبكاء من حفظ الإسلام حقيقته وجوهره معك يا ابا عبد الحسين الخط الحسيني الثائر

ملهم كل الثورات والتربة الحسينية ارض المحشر مع سيد شباب اهل الجنة ومن يعادي هذا الخط فهو في إنقراض ..

ودول محور المقاومة وسادتها وقادتها من بركة ثورة الإمام الحسين عليه السلام جميعهم خط حسيني واحدوكل احرار العالم بمختلف اللغات كل حر هو حسيني ..ومع الإمام الحسين عليه السلام...

وثورة الإمام زيد عليه سلام الله الحر العلوي الحسيني من بركة جده الإمام الحسين عليه السلام

وكل الثورات الى اليوم والى الابد كلها من عاشوراء

لإن الإمام الحسين عليه السلام هو الذبح العظيم التضحية التي منها نلنا البقاء للإنسانية .

 

فكل شهيد ينال الكرامة من ابا عبد الله الحسين تحت لواء سيد الشهداء والواقع يثبت ذالك من هو الحي ومن هو الميت. .

نعم الإمام الحسين عليه السلام حي في قلوب الأحرار الى يوم القيامة ..

 

والحمد لله رب العالمين..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مغارة الضبع وحماتها الخونة..!
قربةُ أبي الفضل شريان الحشد
فعاليات لا مرضية بالقول ولا العمل !
الطارمية نافذة الخطر المفتوحة
السيدة زينب ( ع )  مجاهدة وليست نائحة
عاشوراء يوم الذبح العظيم
رؤيا كأنها الواقع..!
نساء عاصرنَ الأئمة وعشنَ أبداً/5/ ليلى وفقدان عزيز قلبها....
من هو الحسين ؟!
لماذا الهجرة منك ياعراق؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك