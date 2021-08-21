عاشوراء يوم الذبح العظيم

هشام عبد القادر ||

اختلف المسلمين بكلمة عاشوراء يوم عظيم...

فمن قال يوم عاشوراء يوم عظيم اغرق فرعون طاغية التاريخ نقول نعم اغرق يزيد طاغية الوجود ..

فالحق نقول في امة محمد نتابع الحدث بالحقيقة الفعلية الواقعية اما امة موسى عليه السلام تاريخ غرق فرعون ليس هناك دليل إنه يوم عاشوراء ونقول الحقيقة ثورة ابا عبد الله الحسين عليه السلام هي من اطاحت كل فراعنة التاريخ ..

ومن ناحية النجاة قالوا نجى موسى عليه السلام من فرعون

نقول انه يوم الذبح العظيم نجى الامة حيث عرفت الحق من الباطل عرفنا مع من نلتحق اما بصف سيد الشهداء وسيد شباب اهل الجنة ام مع اعداءه وعرفنا حقيقة التاريخ للظالمين الذي انقلبوا على اعقابهم ..

وعرفنا حقيقة عاشوراء انه يوم الذبح العظيم التضحية التي شاهدنا اثرها بالواقع والحقيقة

لبس السواد والعمائم السود هي من تحمل حقيقة عاشوراء والضرب على الصدور هي من تحيي القلوب على مر الزمن والبكاء من حفظ الإسلام حقيقته وجوهره معك يا ابا عبد الحسين الخط الحسيني الثائر

ملهم كل الثورات والتربة الحسينية ارض المحشر مع سيد شباب اهل الجنة ومن يعادي هذا الخط فهو في إنقراض ..

ودول محور المقاومة وسادتها وقادتها من بركة ثورة الإمام الحسين عليه السلام جميعهم خط حسيني واحدوكل احرار العالم بمختلف اللغات كل حر هو حسيني ..ومع الإمام الحسين عليه السلام...

وثورة الإمام زيد عليه سلام الله الحر العلوي الحسيني من بركة جده الإمام الحسين عليه السلام

وكل الثورات الى اليوم والى الابد كلها من عاشوراء

لإن الإمام الحسين عليه السلام هو الذبح العظيم التضحية التي منها نلنا البقاء للإنسانية .

فكل شهيد ينال الكرامة من ابا عبد الله الحسين تحت لواء سيد الشهداء والواقع يثبت ذالك من هو الحي ومن هو الميت. .

نعم الإمام الحسين عليه السلام حي في قلوب الأحرار الى يوم القيامة ..

والحمد لله رب العالمين..