المقالات

الغني التلعة والغني المگرود..!


 

عزيز الإبراهيمي ||

 

يصنف ميسي بانه اكبر دافع للضرائب في اسبانيا, فقد أفادت صحيفة  "El Periódico" سنة 2017 أن ميسي يحصل سنويا من برشلونة كراتب وحوافز مبلغ 138 مليون يورو يتبقى منها 72 مليون يورو بعد خصم الضرائب البالغة 66 مليون يورو, يؤشر هذا بان الدول لا تتعامل مع نمو الثروات بإهمال, فالأغنياء تنمو ثرواتهم بوجود الدولة والمجتمع المسالم.

لا يظن احد ان الطريق الى الغنى منحصر في عامل شطارة الفرد وهمته فهناك الكثير من العوامل التي تضاف الى مسيرة الانسان حتى يصبح غنيا ولعل أهمها البيئة الاجتماعية الحاضنة وعفة الناس وعدم انتشار الجريمة والتعدي إضافة الى قلة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة على تنامي رؤوس الأموال

رغم كل السوداوية التي الفناها فان العراق بلد تتوسع فيه طبقة الأغنياء بشكل يفوق بقية الدول ولعل احد اهم الأسباب في ذلك هو ما ذكرناه من عفة المجتمع وقلة الجريمة فيه من جهة, وانعدام او قلة الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على اغلب النشاطات التجارية من جهة أخرى

لذلك فان هناك مسؤوليات أخلاقية (المفترض ان تكون قانونية ملزمة) تقع على عاتق الأغنياء تجاه المجتمع الذي يعملوا فيه وتزداد ثرواتهم منه, وتشتمل هذه المسؤوليات على مشاريع خيرية هدفها تنمية المجتمع ورفع كفاءه الشباب فيه وتوفير الفرص لهم لممارسة هواياتهم ومعتقداتهم ومهاراتهم.

الأغنياء في اكثر الدول تحكمهم قوة التشريعات القائمة, فالمقاول الذي توفر له الدولة الفرص للثراء والعمل ينظر الى حجم المشاريع الخيرية التي أقامها في المجتمع كعامل مهم في تفضيله على اقرانه, والتاجر الذي تمكنه من السيطرة على سوق بضاعة معينة يعاد النظر في حجم المنافع الاجتماعية التي وفرها, يضاف الى هذا الحجم الهائل للرسوم والضرائب التي تفرضها.

الأغنياء لديهم قدرة على اصلاح الواقع توازي او تفوق قوة الساسة اذا امتلكوا روح المبادرة والمسؤولية والغيرة على واقعهم, ولا يمكن التنكر للأيادي البيضاء للكثير منهم الا ان ما يتوقع منهم ان يقوموا بأعمال نوعية يمكن لها ان توجد حراك اجتماعي له القدرة على اصلاح الواقع من قاعدة الهرم وليس من بناءاته الفوقية

نود ان نذكر بنموذجين زاد الله في غناهم يمكن ان يكونوا مثالا لتحفيز بقية الأغنياء في المحافظات والاقضية يتمثل الأول بالسيد العنكوشي وما أجراه من تفعيل لنادي الديوانية بشكل ملفت للانتباه والأخر ما يقوم به المشرفين على حسينية داوود العاشور ودورهم اللامع في توفير الأجواء المركزية للعزاء الحسيني واستقطاب الشباب, عسى ان تكون هذه النماذج قدوة لأغنيائنا لكي يتخلصوا من فقرهم النفسي (نريد غني يطلع اسمه).

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ليست انتخابات مصيرية كما يقال..!
صقور عاشوراء..الهفهاف بن مهند الراسبي
من حقائق السياسة الخارجية الامريكية..
بتوقيت العاشر من محرم..!
الكورد الفيليون أعادة الحقوق عبر صناديق الأقتراع
تزول الشخوص وتبقى الماثر..عالية محمد رحمها الله أنموذجا
الغني التلعة والغني المگرود..!
نساء عاصرنَ الأئمة وعشنَ أبداً/4/فاطمة الكلابية زوجة أب ولكن...
"زينب" والليل والأطفال..
اللاعب..والنظام السياسي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : بما ان المختصين في مجال اللقاح وعلماء الدين والعقلاء قد اجمعوا على اخذ اللقاح اذن على المؤسسه ...
الموضوع :
تصريح جديد من الصحة العراقية بشأن اعادة حظر التجوال
رسول حسن نجم : ال سعود وال الشيخ هم صنيعه ودميه اسسها البريطانيون والامريكيون بتخطيط صهيوني والامر ليس بيدهم وفي هذه ...
الموضوع :
مؤتمر للمرجعيات الدينية السعودية في العراق..!
سيد محمد الشهيلي : الرحمة والخلود إلى ابناء عمي ابناء السادة الشهيلات الموسوية ، اللذين استشهدوا في ذلك الحادث المحزن وهذا ...
الموضوع :
انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى وتهديد عشيرة الشهيلات بترك منازلهم
مواطن مظلوم : اريد أقدم شكوى ضد شركة الاسيا سيل لان عبيت رصيد 10 آلاف وسرقوا منه 7800 دون أي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : المستهل ( لو ان اشياعنا قد وفقهم الله على اجتماع من القلوب ..... ) هي من خطبة ...
الموضوع :
بالفيديو : من روائع القصائد ذات الدلالة بعنوان لو أن أشياعنا فلتكن لنا عبرة
ابو حسنين : التاريخ يعيد نقسه دهب جيش المختار لقتال ابن زياد وقلوب كثير من الكوفيين تدعوا لهم بالنصر على ...
الموضوع :
هراء لصعلوك إعلامي محبط..!
احمد حسن ابو وارث : احسنت استاذ ابو احمد ماذا جنينا من ال سعود غير التكفير وفتاوى القتل والارهاب والدمار وخير دليل ...
الموضوع :
المرجعيات العراقية في السعودية
رسول حسن نجم : اجرك الله على هذا الالم.. ...
الموضوع :
لأندبنّكَ صباحًا ومساءً ولأبكينّ عليكَ بدَلَ الدموع دمًا
رسول حسن نجم : في ايران التف الجميع تحت ظل عباءه حسينيه علويه.. وفي العراق مزقنا هذه العباءه واذقناها من المرارات ...
الموضوع :
إيران تقاوم العالم الظالم بالنيابة
رسول حسن نجم : مقارنه رائعه مع انها تؤلم كل عراقي غيور على شعبه ووطنه والذي اكثر مراره نجد الى الان ...
الموضوع :
حرب الثماني سنوات..
فيسبوك