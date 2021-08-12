كن جريئا..شيوخ وهابيتكم أصل البلاء..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

الناس المتدينة سواء يتبعون دين سماوي أو دين وضعي من صناعة الناس يتبعون مايقوله رجال الدين والشيوخ ومن النادر تجد شخص يرفض التعاليم والفتاوى، لا يمكن التعرض للعقائد والذي يتعرض لمقاومة عقائد الناس وخاصة عقائد دين سماوي مثل الإسلام أشبه شخص لديه خشبة يريد ينقش بها كلمات أو رسوم على حجر مرمر.

الاسلام دين عظيم حيث تجد بالقرآن نصوص قرآنية تنص على قوانين في تنظيم العلاقة والزواج والطلاق والتجارة واقامة الحدود على القتل المتعمد و إعطاء الفدية عن القتل الغير متعمد…..الخ.

الإسلام دين راقي وافضل تجربة للحكم الإسلامي تجلت في فترة خلافة الإمام علي بن ابي طالب ع بشهادة حتى المنظمات الحقوقية والغربية الإنسانية لذلك الأمم المتحدة أصدرت بيان شكر وتقدير الى الامام علي ع بعهده لم يسجل التاريخ تعرض الأقليات الدينية للظلم والاضطهاد والتميز في العطاء.

اسلام السقيفة انتج لنا إسلام قطع رؤوس وسلخ جلود ولنا بقضية قتل الصحابي مالك بن نويرة وكيف الصحابي خالد بن الوليد زنا بزوجته بدون مسك عدة كما هو ثابت بكتب الحديث السنية قبل الشيعية نحن نستذكر ذلك كما قال ابن خلدون في مقدمته إن للتاريخ صلة بالحاضر إن عرفت الوصلة تستطيع تتنبأ أو معرفة المستقبل.

الحركات الوهابية التكفيرية لم تأتي بجديد من حيث حرق الضحايا وهم أحياء فقد فعلها سلفهم الصالح ولمن يريد ان يعرف ذلك موجود الغوغل يمكن كتابة ذلك عندها تجد أبحاث حول ذلك، قضية سبي أهل القبلة أيضا فعلها السلف والدليل قتل حفيد رسول الله ص الامام الحسين ع وسبي حفيدات وأبناء رسول الله محمد ص والعجيب بأسم شريعة الإسلام التي جاء بها الرسول محمد ص، أحد الكتاب السعوديين من أتباع التيار السلفي الوهابي المدخلي الذي يتبع ولي الأمر الحاكم بكل شيء اشار انه قبل ما يقرب من 40 عاماً، صدرت فتوى في السعودية جاء فيها: أصبحت البلاد بحالة سيئة من ناحية عدم المبالاة بأداء الصلاة جماعة في المساجد، وكان المؤذنون يؤذنون ويصلي الناس والأسواق مزدحمة بسير السيارات.

فصدرت الأوامر المشددة على رجال المرور بتوقيف سيرها نهائياً في الشوارع قبل الأذان بعشر دقائق إلى أن تنقضي الصلاة، ولا أدري كيف تتوقف فيه السيارات اليوم في السعودية، وقد بلغ عددها الآن أكثر من (10) ملايين سيارة؟! – (تخيّلوا) - صحيح كيف؟!!

وفي عز (الصحوة) وقبل ما يقرب من 20 عاماً، دعيت السعودية لكي تشترك في تحكيم مهرجان القاهرة الدولي السابع للأغنية، فصدر القرار التالي الذي هذا هو نصّه: لا يجوز أبداً الزج باسم السعودية بلاد الحرمين الشريفين ومهبط الوحي في مثل هذه المهرجانات وغيرها من المحافل الخاصة بالغناء والطرب والموسيقى – وأكملوا ما يلزم بموجبه - انتهى.

ماذكره الكاتب المدخلي يتناقض مع الواقع حسب قول الدكتورة المعارضة مضاوي الرشيد الشمري والتي كانت عائلتها تحكم امارة نجد مدة خمسة قرون من الزمان قالت في حوار معها على قناة الجزيرة شيوخ الوهابية في المؤسسة الدينية الوهابية ولجان الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف يطبقون مايريده منهم الملك وولي عهده، بذلك الوقت لم تكن هناك غزوة الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١ والتي تورط بها ١٧ ارهابي سعودي انتحاري من بين ال١٩ الارهابيين الانتحاريين الذين نفذوا الجريمة، بل كانت الحكومة السعودية بذلك الوقت تاركة أمور الفتاوى بيد شيوخ المؤسسة الوهابية من هيئة العلماء الكبار….الخ.

نفس هذا الكاتب يقول، في هذه السنة افتتحت في جدة أكبر (قبة في العالم) للاحتفالات الفنية والثقافية، واشترك فيها: نانسي عجرم وزينة عماد ووائل كافوري، وحماقي وجورج وسوف و(هلم جرا)، ولم (تتطرق) الدنيا.

أقول لهذا الكاتب المدخلي الموالي لولي أمره حاكم السعودية لولا أوامر ولي العهد السعودي بسبب طلب الإدارة الأمريكية منه لما تم فتح وتنظيم حفلات الغناء وفتح دور السينما بعد مائة عام من دخول السينما لكل دول العالم بحيث الآن أصبح الكثير من الناس لم يذهبوا إلى دور السينما بسبب دخول وسائل الاتصالات الحديثة التي تعرض الأفلام بشكل مجاني وفي صورة ممتازة.

ومن أغرب النكت وفي اعتراف الكاتب المدخلي أنه قبل 20 بعثت (الجامعة الأميركية - بيروت) تقترح فتح فرع لها في مدينة الطائف السعودية نظراً لطيب أجوائها، فردت السلطات أنه لا مانع لديها على شرط أن تكون تحت إشراف هيئة (كبار العلماء)، ووافقت الجامعة معتقدة أن كبار العلماء هم اختصاصيون في الرياضيات والكيمياء وعلم الفضاء والفيزياء والذرّة والجينات والذكاء الصناعي، وعندما عرفوا حقيقتهم اعتذروا، وفتحوا فرع الجامعة في الشارقة بالإمارات، و(80 في المائة) من طلابها هم من السعودية.

أنت بنفسك اعترفت ان النظام في السعودية اشترط موافقة هيئة كبار العلماء الوهابيين على فتح فرع للجامعة وهذا يثبت أن هناك تنسيق بين حاكم السعودية وهيئة العلماء الكبار ينفذون ما يريده الحاكم، عندما تتابع الاعلام البدوي الوهابي يحاول تحميل مسؤولية الإرهاب لحركة الإخوان المسلمين المتوهبة والتي تستمد عقائد التكفير من عقائد أحمد بن تيمية بل نفس هؤلاء المستكتبين يبرئون ابن تيمية من عقائد التكفير ويقولون يتحمل المسؤولية الاخوان المسلمون تصوروا ليومنا هذا يرفض هؤلاء اجراء مراجعة حقيقية لإصلاح الفكر الوهابي المبني على التكفير والقتل لأنهم يرون ان فتاوى ابن تيمية مقدسة وأفعال معاوية معصومة من الخطأ والانحراف، فكيف يتم اجراء وقف الارهاب بدون مراجعة فتاوى التكفير التي يقدسونها حكام الخليج.

نفسه هذا الكاتب المدخلي السعودي قال، أعود لاختصاصات كبار علماء (الصحوة) في ذلك الزمن وأقول: إن بعضهم، لا كلهم، كانوا يحرّمون تحية العلم الوطني، ويحلّلون رضاعة الكبير، ويحرّمون الزواج من شارب (الدخان)، ويحلّلون التدخل بالطلاق بين زوجين لعدم تكافؤ النسب حتى لو كان بينهم أبناء، ويحرّمون لعبة كرة القدم، ويحلّلون لعبة التباذح بقشر البطيخ وهم يرتدون سراويل السنة، ويحرّمون إهداء الزهور للمرضى، ويحلّلون سبي النساء في الحروب وجعلهنّ إماءً.

شر البلية ما يضحك أنا لم أقل ذلك لربما من يقرأ لي البعض لم يصدق قولي لكن هذا الكلام نقلته من كاتب وصحفي سعودي من التيار الوهابي المدخلي المؤيد إلى ولي الأمر الملك وولي عهده، أي دين يقبل في رضاعة الكبير…..الخ هذا هو دين الوهابية العجيب الغريب انا بقيت في سجونهم أربع سنوات رأيت العجب العجاب لا يصدق ذلك العقل ابدا.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

11/8/2021