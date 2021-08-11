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البيعة تحت الشجرة والعهد في كربلاء المقدسة ..


 

هشام عبد القادر ||

 

بايع المهاجرين والانصار رسول الله ورضيوا بالرسالة واصحاب الإمام الحسين عليه السلام اوفوا بالعهد وبقيوا في ساحة الوجود كربلاء ..

اختاروا الفناء في معرفة الإمام الحسين عليه السلام...

ونحن نتوسل بحق البيت ومن بناه والعرش ومن علاه والوحي ومن اوحاه والنبي ومن نباه

وبحق القلم وجرايته واللوح واحاطته ان يثبتنا الله في ساحة كربلاء في كل عصر مع الإمام الحسين عليه السلام لا مع عدوه ...

اسرع الطرق الى الكرامة الابدية هي طريق الإمام الحسين عليه السلام حق واضح امام اعين العالم ملآيين البشر تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام وملايين البشر تسجد على تربته

وملايين البشر تدمع تتقرب الى قربه لتحشر في زمرته ..

الله يا ابا عبد الله الحسين ..عليك سلام الله

كربلا ء حاضرة بكل عصر وزمان هاهم اطفال ضحيان يتقربون الى عبد الله الرضيع عليه سلام الله بأرواحهم ..

وهاهي شمس دول محور المقاومة تشرق من كربلاء المقدسة ولن تغيب ابدا

والحمد لله رب العالمين

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