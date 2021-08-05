المقالات

القلب والعقل والروح في غاية الصعود ..


 

هشام عبد القادر ||

 

·        فلسفة العلو نحو سماء الوجود

جاء العقل والروح من سماء الوجود يبني بيت جعله قبلة دليل للرجوع الى الاصل فبيت واجد الوجود القبلة التي نتوجه اليها قلب الوجود فكثير من العرفانيين والفلاسفة بحثوا حول العقل والروح والقلب والنفس عن الحقيقة

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا (171)

انالا افسر فقط نتفكر ..

القلب عظيم ولكن لا عظمة له الا بأمير المؤمنين علي عليه السلام قطعا بلا شك ..

هو الفطرة المولودة في قلب الإنسانية ويجب تطهير قلوبنا ليحل ويسكن الوصي وزير العقل المدبر وصي رسول الله العقل للوجود ويجب ان تكون الروح لطيفة روح الزهراء عليها السلام والعقل يكون محمدي الوجود في الكمال في الاسماء والصفات..

القلب هو الحي الذي لا ينام.هو اللسان الناطق اما العقل هو العاشق للصعود في الكمالات والساعي للبحث عن السعادة

ونظافة القلب اساس الصعود والوصول ..

اما الروح تنطلق بأمر الله مهما سعى العقل والقلب الى الصعود في الكمالات لا يمكن إلا بإذن رب الروح فإذا انطلقت الروح بمشيئة ربها تخترق كل الحجب ..

وما على العقل الا التدبر اما الروح هي القوة المحركة ..والقلب السليم اساس قوة الدفع ..

والحجاب للكمال شهوات النفس السفلية فهي القيود المثبطة والمعرقلة اخلع نعل الدنيا السفلية فالوادي المقدس هو القلب فبيت الله لا يمكن ندخله بالأحذية ...والنفس السفلية حذاء الدنيا شهوة الهوى ..

لا يمكن ان تكتمل الإنسانية مهما كان الا بجوهر القلب للوجود هو الوصي القوة للدفع نحو الصعود للكمال المحمدي ..ولا يمكن ان يرتفع الجسد إلا بالروح الفاطمية ولا يمكن ان يسموا العقل لإختراق الحجب والرؤية والمكاشفة إلا برضا سيد الوجود محمد ولا يمكن ان يكتمل هذا البناء إلا بالتوحيد والفناء والفناء بالله لا يمكن إلا بالخلاص وقتل محور الشر في الذات والقتل لا يمكن إلا بمن هو عالم بحدود الله

وليس المقصد القتل بالسيف او المعدات العسكرية انما قتل الهوى وهذا صعب مستصعب

يا علي لا سيف إلا سيفك اقتل الهواء واخلع نعلها من الجسد

فقد اشتدت الفتن

يا علي..

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران وإسرائيل وحرب المياه الدافئة،،!
المعارك الخطأ
القلب والعقل والروح في غاية الصعود ..
هل حرائق تركيا سبب لاجتياح العراق؟!
مرجعيات (وهمية) تتملق في السعودية..
السياسة بين الجد والهزل..!
 (٥٠٠٠) إنتحاري سعودي وملتقى المرجعيات العراقية هناك..
فنطازيا.. السوق الانتخابي!..
لا لتزييف الحقائق الوهابية صنيعة بريطانيا..!
عن التحريض على عدم أخذ اللقاح..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك