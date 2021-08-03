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واجد الوجود واجد الصفر والواحد


 

هشام عبد القادر ||

 

واجد الشئ ولا شئ من العدم.

 

اتحير عندما اقراء واسمع كلمة إن الله موجود والموجود شئ وهو واجد الوجود واجد الاشياء من العدم. هذا بحث  كلمة موجود هي لنا نحن كموجودات وليس لله لإن الله واجد الوجود. .الموجود عبارة عن شئ اوجده الواجد اما الواجد لا يعلم ماهو الا هو.ولا اين هو الاهو ..مثال نحن عندما نسئل يا فلان اين انت يقول انا موجود تقول وين يقول انا في اليمن في العراق الخ اذا موجود كلمة تطلق للشئ المحدود وليس لواجد الوجود

نستطيع نعبر انه حاضر كل ملئ شاهد كل نجوى ليس كمثله شئ من الاشياء.

فعندما ايضا نقول العدد واحد هو معلوم وشئ وقبله لا شئ صفر ولكن الصفر مع الواحد اصبح قيمة معلومة عدد عشرة كاملة اذا الصفر لا شئ عدم ولكن مع الشئ اصبح شئ معلوم موجود اذا العدد واحد موجود  مثال نحن كنا عدم صفر مجهول ولكن تفاعل العدد واحد مع زوجه اصبحنا شئ موجود وكنا لا شئ موجود اذا الخالق هو الواجد للشئ المعلوم وواجد  لا شئ.واجد الصفر والعدم. العدم عبارة عن علم مجهول ..

ملخص كان ادم عليه السلام عدد واحد موجود من طين ومن كلمة كن فيكون ونفخة من الروح ولكن قبله لا شئ ولاشئ معلوم بالعلم فلا نستطيع نقول لا شئ انه معدوم فهناك عدد قبل الواحد صفر والعشرة كاملة صفر واحد مقسوم على اثنين كل الازواج الموجودة من اثنين هناك رقم النصف خمسة العدد خمسة الرقم اللآ نهائي ..ايضا جمع الاعداد من واحد الى تسعة بطريقة الطرفين في الوسطين بمصفوفة ثلاثة صفوف وثلاثة اعمدة بشكل ضرب وقسمة وجمع وطرح نجمة سلم الاعداد  ناتج الجمع خمسة عشر وجمع الاعداد من واحد الى خمسة يساوي العدد خمسة عشر نلاحظ عندما يكون العدد خمسة قبل الواحد يعبر سر ما قبل النفس الواحدة خمسة وهم اهل الكساء عليهم السلام الخمسة اصل الوجود..العدد خمسة عشر عبارة عن عدد 15وعكسه 51الجمع يساوي 66..   

 العدد ستة جمع ستة يساوي 12

العدد واحد جمع اثنين يساوي ثلاثة الثلاثة جمع مع نفسها ستة او ضربها في نفسها تسعة

التسعة الارقام موجودة. اذاتوحيد الله ليس معدود ولا محدود ..وليس كمثله شئ واجد الاشياء والاعداد وكل الموجودات..

اول الدين معرفته.

ومعرفته لا اين ولا كيف ولا متى ولا معدود ولا عين تراه

والحمد لله رب العالمين

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