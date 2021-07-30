المقالات

السعودية تدعو لبقاء المحتل الأمريكي في العراق!


 

إياد الإمارة ||

 

▪️السعودية العربية!

تدعو لبقاء المحتل الأمريكي في العراق، كما تعد مطلب خروج المحتل الأمريكي من العراق مطلباً إيرانياً..

ولا غرابة في ذلك إذا ما استذكرنا الذهن الخالي العربي متمثلاً بزواحف الصحراء القاحلة ومواقفه الخيانية المساندة للإحتلال الصهيوني الإرهابي الغاصب لأرض فلسطين العربية والإسلامية، فالموقف واحد في فلسطين والعراق وباقي بلدان المنطقة والعالم، السعوديون يقفون بصلافة وحماقة بالضد من كل ما هو شرعي وقانوني يساندون غير الشرعي وغير القانوني لصالح قوى الإستكبار والعنجهية والإرهاب والتخريب.

العراقيون يرفضون الإحتلال الأمريكي ولا يقبلون به بأي شكل من الأشكال إمتداداً من العام (١٩١٤) وطلائع الغزو البريطاني وإلى يومنا هذا لم يقبلوا بالإحتلال وثاروا وعملوا ضده وكبدوه خسائر جسيمة وقدموا في سبيل ذلك تضحيات كبيرة..

لا نحتاج لأن نرفض الإحتلال الأمريكي لبلدنا إلى توجيه وإرشاد من أي طرف كان وإن كنا نثمن ونبارك ونتقدم بالشكر لكل مَن يساندنا في مطالبتنا بالتحرر والإنعتاق من نير ذل الإحتلال وعبوديته.

قد تكون مصطلحات العزة والكرامة والحرية غريبة على نظام الذهن الخالي الإرهابي السعودي ومرتزقته الشذاذ وهذا أمر طبيعي جداً لمن لا يجيد إلا لغة "مناشير" النجارين التي يستعملها لتقطيع أوصال الناس..

نحن في العراق نرفض رفضاً قاطعاً إحتلال بلدنا من أمريكا أو من غيرها من القوى المتغطرسة كما نرفض إحتلال أي بلد آخر في المنطقة والعالم وندعوا إلى التحرر والإنعتاق من كل أشكال الإحتلال والهيمنة والتعدي على الآخرين بغير وجه حق..

لا نقبل بالإحتلال ونقاوم وجوده غير الشرعي بكل أشكال وطرق المقاومة المتاحة، والتصريحات والمواقف السعودية الوهابية الإرهابية المعروفة مرفوضة ومدانة ولا تعبر إلا عن مستوى تفكير ووجهات نظر الدهن الخالي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السعودية تدعو لبقاء المحتل الأمريكي في العراق!
كم المسافة بين الغدير والسقيفة؟!
صندوق الانتخابات يرعبهم..!
خلاصة الأمر..يَوَمٌ الُوَلُايَةِ
اعطني الاخضر اعطيك ضميري
يوم علي..!
يوم الولاية الحقيقة..غدير خم
لماذا نحتاج الحديث عن الغدير مجدداً؟!
رئيس الواق واق برتبة (تابع)..!
أهمية ودلالات عيد الغدير
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الموسوي : احسنت النشر ...
الموضوع :
لطم شمهودة ..!
ضياء عبد الرضا طاهر : عزيزي كاتب المقال هذا هو رأيك وان حزب الله ليس له اي علاقه بما يحصل في لبنان ...
الموضوع :
واشنطن تُمهِد الأرض لإسرائيل لضرب لبنان وحزبُ أللَّه متأَهِب
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
فيسبوك