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لماذا لا يُعدم دواعش سجن الحوت؟


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ بغض النظر عن ما تتسرب من معلومات خاصة بنوايا القوم حول سجناء سجن الحوت من إرهابيين قتلة من جنسيات أغلبهم من السعوديين، فإن ترك هؤلاء القتلة في سجن الحوت "فايف ستار" أمر غير طبيعي ويعد تهاوناً كبيراً بأرواح العراقيين التي أزهقها هؤلاء الشذاذ، وتهاوناً كبيراً بأمن وسلامة العراقيين الأحياء!

ولنا ان نتسائل هل إن السعودية تضغط على الحكومة العراقية لكي توقف معاقبة مجرميها القتلة في السجون العراقية؟

هل هناك ضغوطات من جهات أخرى لنفس الغرض؟

وما ذنبنا نحن؟

لماذا يُترك القتلة أحياء بلا عقاب؟

إن ترك هؤلاء السجناء دون عقاب إرهاب متعمد تقوم به كل الأطراف غير الراغبة بالإقتصاص من قتلة العراقيين..

لو تم الإقتصاص من هؤلاء لما يتجرء غيرهم على القيام بعمليات إرهابية داخل العراق.

لكن ذلك -وكما يبدو- لن يحدث إستجابة للضغوطات الخارجية والداخلية التي تحمي المجرمين وتعمل جاهدة لإطلاق سراحهم بطريقة أو بأخرى.

المبالغ التي تصرفها الحكومة على هؤلاء المجرمين مبالغ كبيرة جداً قد لا تنفقها الحكومة على ضحايا القتلة من العراقيين وهذا أمر غريب جداً بأن تتكفل دولتنا إطعام أعدائنا من أقواتنا وتتركهم دون حساب ولا خشية من إطلاق سواحهم وعودتهم لحربنا وتفجيرنا من جديد.

ما هو السر في الحوت؟

هل هو حوت يونس الذي ابتلعه ويريد أن يبتلع العراقيين؟

لماذا لا يبين لنا أصحاب الشأن حقيقة ما يجري في داخل هذا السجن وما حوله؟

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