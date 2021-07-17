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ماذا بعد اعتقال قاتل هشام الهاشمي؟!


 

 نعيم الهاشمي الخفاجي ||

 

 أعلن  رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، «القبض على قتلة» الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل في بغداد قبل نحو عام، وأعلن انه يتم عرض الاعترافات، وفعلا  تلفزيون قناة العراقية عرض اعترافات 

 ضابط في الشرطة، الضابط  اسمه أحمد الكناني ويبلغ 36 عاما وهو ملازم أول في الشرطة.

هشام الهاشمي كان بدايته في حملة صدام جرذ العوجة الايمانية، اشترك مع القاعدة في الفلوجة، سجن في بوكا، تم تقديمه  متخصص في الحركات المتطرفة.

بكل الأحوال لو كان لدينا بالعراق دستور حاكم لما شهد العراق حروب مذهبية وقومية طيلة مائة عام من تاريخ ولادة العراق الحديث، المعروف الساحة العراقية ارض خصبة للصراعات، توجد أدوات إلى  كل مخابرات الدول الكبرى والدول الإقليمية، الدولة عجزت أن تعتقل عملاء السفارات.

 اذا الدولة تعجز عن اعتقال المرتبط بأجندة الدول  الاستعمارية اكيد هناك أشخاص عراقيين لربما هم  ينفذون عملية في استهداف عملاء الدول الأجنبية الذين يخدمون مصالح الاستعمار، تصيبهم حالة نفسية تجعلهم يفكرون بذلك، للأسف  الدولة العراقية  عجزت عن تنفيذ مطالب الشعب في إعدام الذباحين، ليس من المستبعد  لربما في يوم من الايام احد الضباط المكلفين  في خدمة الذباحين يضطر للاقتصاص  منهم، ويقدم نفسه للإعلام من أجل إدخال الفرحة والسرور الى قلوب امهات واخوات وأزواج  ضحايا الشعب العراقي.

من غير المعقول المستر ستيفن باركنسون عضو مجلس اللوردات البريطاني عن حزب العمال، صرح  أن  صندوق المساعدات السري ضروري للتأثير على العالم، وبما فيها دول الخليج، نسخة منه لعملاء السفارات المتشدقون بالوطنيات، نقلا عن قناة الجزيرة.

 ساعد الله الشرفاء من ابناء الشعب العراقي، كيف يتحملون كل هذه التصرفات الخاطئة، أنا شخصيا لو تم ارجاعي  للجيش ووكلت في حماية الذباحين من قتلة شعبنا وأراهم يتنعمون في الخدمات والعيش الرغيد  أفضل من المواطن العراقي الشريف، أقسم بالله سوف انفذ قرارات القضاء العراقي في  حذافيرها  وبطريقتي  الخاصة.

 شيء جميل اذا نفذت قرارات القضاء العراقي التي عجز عن تنفيذها السياسيين ولابأس ان أقول لعوائل الضحايا أنا نفذت لكم القصاص بحق القتلة وجاهز أن يتم اعدامي  بسبب إقدامي لتنفيذ هذا العمل الشريف، كل مخابرات العالم تتآمر بساحتنا العراقية، هل رأيتم ايها العراقيين الشرفاء الاجهزة الامنية العراقية قامت في عرض اعترافات لهؤلاء الأراذل وهم ينفذون أوامر سفارات الاحتلال.

 العتب كل العتب على ساسة الصدفة عندما منعوا الضباط الشيعة الشرفاء من العودة للجيش بحجج  واهية،لا اعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، قالها رسول الله محمد ص حيث روي حديث  عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : يأتي على الناس سنوات جدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيهم الرويبضة .  قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟  قال:  الرجل التافه يتكلم بأمر العامة.

 

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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