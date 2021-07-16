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الحكومة التي لا يختارها الشعب لا تمثله ولا تكترث له


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ الحكومة الحالية لا تكترث للعراقيين "الجنوبيين" لأسباب مختلفة:

١. هذه الحكومة لم ينتخبها الشعب، لم تكن من إختياراته..

٢. هناك أجزاء أخرى من العراق “أقوى" تُخشى ويُكترث لها في الشمال والغرب..

٣. وفي الجنوب فإن الحكومة تُرضي زعامات دينية وسياسية تُطبق على الجنوبيين وهذا هو الأهم..

٤. وبعد كل ذلك فإن "المشروع الابراهيمي" محفوف ببركات السيد جواد الخوئي وسادة آخرين "معممين" وأفندية ومجاهدين "المعدان بيش الحگة"!

فرحنا قليلاً بالديمقراطية التي قيدتها "الديكتاتوريات" السياسية والدينية التقليدية، وقلنا "يواش .. يواش"

 نتعلم..

 ونصحح..

ونصلح..

والعافية بالتداريج..

تحقق لنا شيئاً من قليل من طموحاتنا على الرغم من كل الإرهاب والنصب "بالمعنيين: الإحتيال، نصب العداوة"، لكن ذلك لم يرق للسدنة السياسيين والدينيين مع شديد الأسف، فشرقوا وغربوا وقرروا أن يُنَصٍبوا ويَنْصِبوا وكل ذلك على حساب العراقيين "الجنوبيين" الذين:

١. يفتك بهم الإرهاب.

٢. لا يجيد مَن يمثلهم تمثيلهم ويطالب بحقوقه لا بحقوقهم.

٣. تنقصهم الخدمات..

٤. يدفعون أرواحهم وخيراتهم ثمناً من أجل الحفاظ على العراق..

وكان التنصيب على حساب الشعب ومؤآمرة ما بعد صلاة الظهر التي صلاها "المؤمنون" الجدد بعيداً عن أنظار ومصلحة العراقيين خشية منهم أن يقال عن عملهم بأنه "رياء" والعياذ بالله..

يعني بصريح العبارة: تنتخب زيد تنتخب عمرو، نُنَصبُ مَن نشاء من عبيدنا نَنْصبُ به عليكم وروحوا طگوا روسكم بالحياطين، وأنتم أهل البصرة بالذات متعودين تشربون ماي مالح روحوا:

 أشربوا ماي مالح..

وناموا بالحر..

وصلوا جماعة..

وقاتلوا داعش..

ولكن هل يعني ذلك أن لا ننتخب مرة ثانية؟

هل نتوقف لأن طريقة القوم "التنصيب: النصب" هي الحاكمة؟

أعتقد إن خيارنا الوحيد هو الزحف الواعي نحو صناديق الإقتراع لكي:

- نختار بوعي تام مَن يمثلنا من خارج دوائر النصب والإحتيال..

- ونثبت لهم جميعاً من دينيين وسياسيين إنهم في واد والناس في واد آخر..

- ولعل الخلاص سيكون ذات يوم بأن ينتقم لنا الله تبارك وتعالى من الظالمين ويذهبوا جفاء كما جفوا الناس..

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