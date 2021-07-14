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مجزرة الناصرية ومسؤولية الحكومة


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ ما حدث في مستشفي الناصرية مجزرة بشرية بشعة تكاد تكون متعمدة يقف خلفها "مجرمون" يجب أن يحاكموا ويحاسبوا أمام العراقيين..

والموقف الحكومي من هذه المجزرة مخجل جداً وإن كان يتماشى مع المواقف الحكومية السابقة لهذه الحكومة وللحكومات السابقة، إذ الموقف "المواقف" لن تتجاوز لجان تحقيقية ينجو من خلالها المجرم الحقيقي ويوضع "واحد من ولد الخايبة" في زنزانة العقاب!

ولن تتجاوز بيانات النعي والتنديد والشجب والإستنكار والإتهامات المتبادلة بالتقصير والإهمال والفساد!

ولكن:

مَن هو المقصر؟

ومَن هو المهمل؟

ومَن هو الفاسد؟

يمكن يجي يوم يفروها على الناس الفقرة "مقصرة ومهملة وفاسدة" والمسؤول خطية المسؤول مبتلي بهاي الناس الفقرة!

إعتَبَروهم شهداء!

يا سلام..

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