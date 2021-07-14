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سراب جنة وهم الازدهار الأميركي


 

د.. إسماعيل النجار ||

 

أقنع إبن الزبير جيش المختار الثقفي  (الذي كان عددهُ 7000 مقاتل مدججين بالسلاح) بالإستسلام والتخلي عن سلاحهم وتسليمه مع إعطائهم الأمان وضمان سلامتهم والحفاظ على أرواحهم،

إقتنع قادة الجيش بالوعود ونفذوا ما طُلِبَ منهم، وسلموا قائدهم المختار الثقفي وحيداً فأعدمه إبن الزبير فوراََ،

وبعد طلوع الفجر تمَ  تسليم السلاح لإبن الزُبَير، الذي أمرَ بعد تجريدهم منه بذبحهم جميعاََ في أكبر مذبحة في التاريخ وهكذا كانَ مصير الجبناء والمتخاذلين.

♦ خلال غزو داعش للعراق أقنع وجهاء عشائر مدينة تكريت مسقط رأس المقبور صدام حسين ضباط الجيش بوجوب تسليم أسلحتهم بضمان إخراجهم أحياء من المدينة وكان عددهم الفي جندي وضابط نظامي من الجيش العراقي في قاعدة سبايكر، وبعدما سلموا سلاحهم وأصبحوا مجردين من كل شيء قامَ العشائر بتسليم  رقابهم للجلادين وكانت ثاني اكبر مذبحة في التاريخ المعروفة بمجزرة سبايكر الذي يندى لها جبين الإنسانية.

♦ بعد اجتياح اسرائيل للبنان واحتلال العاصمة اللبنانية بيروت ومحاصرة المخيمات صبرا وشاتيلا تم اُقناع الفلسطينيين بالرحيل من لبنان مع السلاح فوافقوا ورحلوا عبر البحر الى تونس وتركت المخيمات بلا حماية فأوعزَ شارون الى سمير جعجع وايلي حبيقة والكتائب اللبنانية حيث دخلوا المخيمين وارتكبوا مجازر فظيعه في صبرا وشاتيلا انتهت بذبح اكثر من ثلاثة ألآف فلسطيني ولبناني مدني من النساء والشيوخ والأطفال وذهبت ارواحهم ادراج الرياح.

♦ حكم جمال باشا الجزار منطقة الشام وزحف على سواحل العلويين الممتدة من الاسكندرون الى عكا ولم يكن لدى اهل المنطقة السلاح بحده الادنى والنتيجة تمت السيطرة على كل القرى على امتداد الساحل بعدما اقنعهم جمال باشا بعدم المقاومة ووعدهم أن لا تُمَس شعرة من رؤوسهم فكانت النتيجة الاف الرجال قتلى وبيعت المرأة الشيعية والعلوية بعشرة دراهم في اسواق عكا ويافا.

 ♦️ لمن يسن السيف في لبنان لينال من رقابنا ومن يشحذ الهمم لقتلنا إما بالرغيف أو بغيره نقول :

لقد خُطَّ الموت على وِلد آدم مَخط القلادة على جيد الفتاة

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره

والسلاح زينة الرجال

 ولن نخلعه من بين أيدينا كخلع النِعال إلاَّ بخروج أرواحنا من أجسادنا،

وإصابع رجالنا وشبابنا الامناء على الدماء على الزناد وستبقى ترسم المعالم وأكفهم قابضة على السيوف الصوارم،

♦️ ومن قرر غمد السيف واللهاث وراء سراب الجنة الوهم الازدهار الأميركي الموعود فليذهب بعيداََ عنا وليلتحق بالمشهد الذي يريد ويختار 👈سبايكر👈يافا👈صبرا وشاتيلا .... 👈أو سيف إبن الزبير.

نحن لَن نلدغ من نفس الجُحر مرتين وسنقاتل حتى تبلغ القلوب الحناجر ويختفي في الرقاب والصدور نصل الخناجر والعاقبة للمتقين.

حَي على القتال

حَي على الجهاد

حَي على الشهادة ولا للتسليم أو الإستسلام.

 

♦ تم تعديل مضمونها من إسماعيل النجار.

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