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الفكر المتطرف وباء على الأمة


 

هشام عبد القادر ||

 

ظهر للعالم وباء فكري متطرف يتبع الإدارة الأمريكية الصهيونية

وهذا الوباء قديم من القرون الأولى ولكن يتجدد من غرف مغلقة تديرها الصهيونية العالمية

في الوقت الراهن... ونجد حملة الفكر المتطرف تخلو عقولهم من التفكير يخدمون أسيادهم الأمريكان عن علم منهم بذالك .

القرآن لا يتجاوز حناجرهم يقتلون أبناء الإسلام باسم الإسلام .. عاد الوباء في محافظة البيضاء من جديد بعد ما أمنت هذه المحافظة من شر هذا الوباء المتطرف الذي من أبرز مظاهره وآثاره واعراضه السحل والغدر . وسماجة..التفكير  .

وتشويه صورة الإسلام امام العالم .. ولكن نقول هيهات اليمن لم تكون ولن تكون مسرح لذوي العقول والقلوب  المفقودة المجهولة الخالية من الفقه و التدبر والسمع والبصر والتفكر.

قلوبهم غلف. وعقول جوفاء واجسام..كأخشاب مسندة..

اعوذ بالله ونعوذ الوطن والشعب من شر هذا الوباء . 

علاجه شديد البطش .نسلط عليه باسم الله الجبار المنتقم وأيدي رجال الله المؤمنون

يسحقوا الوباء الذي يسبب وبال وخطر على الأمة والإسلام.

 

والحمد لله رب العالمين

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