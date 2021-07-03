المقالات

هيبت الحلبوسي يتهم إيران بقطع الكهرباء عن العراقيين!


 

إياد الإمارة ||

 

▪️رئيس لجنة النفط و الطاقة النيابية السيد هيبت الحلبوسي يتهم إيران بقطع الكهرباء عن العراقيين في فصل الصيف "فقط" لزعزعة الشارع العراقي وإثارة الناس على الحكومة!

إيران لا تقوم بزعزعة الشارع العراقي في فصل الشتاء لأنها لا تريد إثارة الناس على الحكومة في هذا الوقت!

يحتمل إن سياسة إيران فصلية متغيرة مع تغير حالة الجو هذا إحتمال وهناك إحتمال آخر إن الحكومة العراقية نفسها على وفاق مع الجارة إيران في فصل الشتاء لكنها تختلف معها في فصل الصيف فتعمد إيران لقطع الكهرباء عن العراق لتزعزع شارعه وتثير ناسه على حكومته..

التصريح يبين دقة السيد هيبت في عمله رئيساً للجنة النفط والطاقة النيابية ومتابعته الحثيثة لملف الكهرباء في العراق "حتى وإن كانت هذه المتابعة فصلية".

حتى وإن فات رجل النفط هذا التدخل من خلال موقعه البرلماني لحل الخلافات بين وزارتي النفط والكهرباء العراقيتين فحسب علمي إن هناك مشاكل لم تحل منذ الأخ حمورابي صاحب المسلة بين الوزارتين لها بعض الإنعكاسات على ملف الكهرباء، أو إن الرجل الهيبة يتهم إيران بأنها هي التي تُثير الخلاف بين الوزارتين وتأججه في فصل الصيف أيضاً.

وأود التوقف قليلاً مع السيد الحلبوسي هيبت في موضوع الخلاف بين وزارتي النفط والكهرباء العراقيتين جداً، ليس لما لهذا الخلاف من تأثير على توفر الطاقة الكهربائية في هذا البلد، وإنما لعدم رغبته بالتدخل في قضية "أخوان وبيناتهم" تربطه مع الإثنين علاقات حميمة للغاية، ولكم يا جماعة الخير أن تضعوا خطاً أو خطين ومعهما ثالث حرج يمتد من شركة أرامكو السعودية تحت كلمة "حميمة" وما تشكله من حاجز يمنعه من التدخل لحل الخلاف التاريخي هذا، لذا فالرجل لم يتطرق للحديث عنه في حديثه عن زعزعة الشارع وإثارة الناس على الحكومة ودور إيران غير البعيد عن ذلك وعن شركة أرامكو السعودية.

بقي أن نقول للسيد هيبت الحلبوسي الموقر رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية: لماذا يا سيد هيبت تركتم وضع الكهرباء في العراق مربوط بإيران؟

چا يا سيد هيبت هلبت فكرتوا بحل وطني يخلي الكهرباء الوطنية تستقر بالعراق؟

شركة "سيمنز" الألمانية وتصريحات المسؤول الألماني ومنع أمريكا لعمل هذه الشركة في العراق لتوفير الكهرباء سامع بيه لو ما سامع؟

لو ما تريد تحچي على أمريكا تخاف على زعل شركة أرامكو؟

هسة شو هم أجت شركة أرامكو بالنص ما تگلنة شنو سالفة هاي الشركة والعراق والكهرباء؟

قصتنا لم تنته بعد ولا يبدو إن النهاية ستكون قريبة ولن تكون سعيدة، و "هاي" التصريحات أم الخمسة بربع دينار عراقي ما تجيب نتيجة ولا تخلق سياسيين لهم وزن يُعتد بكلامهم أو بمواقفهم أو بإنجازاتهم..

الشركات الرصينة التي لم تصمد في لحظة ما وشراكاتها من الوزن الخفيف يا سيد هيبت الحلبوسي ليست ركناً ركيناً يركن إليه أصحاب "الحجى" يا حجي، وما أدري أنت رايح للحج لو بعدك ما رايح؟

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيبت الحلبوسي يتهم إيران بقطع الكهرباء عن العراقيين!
السنة والقران..وصحة الانسان
وطن بطعم العلقم..!
ما المطلوب من تحالف الفتح ؟!
  (38) تعليقات على ماينشر فى صفحات الفيسبوك 
التنّمر الامريكي
*وين الملايين ؟؟!!*
وين الملايين؟!
وين وين وين الملايين كلها جذب تلطم عالحسين؟!
الحشدنة..المقاومة الرائدة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
ابو نور اللامي : والله وطني وشريف وتبا للعملاء الذين ارخصوا شرفهم لاعداء العراق والرحمه لشهداءنا المدافعون عن الوطن ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
ماجد خليفه العتبي : ان امريكا عندما تقف ضد اي شخص وتحاول تسقيطه فاعلم انه على حق ... رحم الله الشهداء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
عمران جبر : عادل عبد المهدي شريف ونزيه ويمتلك سياسة اقتصادية بس أمريكا ما عجبها وحركت كلابها عليه وخلو الكاظمي ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
رضا الحسين : الرجل الوحيد. الذي كشف وبشكل علني.المؤامرات الامريكيه.. من دون خوف اوتردد او تمسك بالكرسي.. ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
حسين البصراوي : لولامشروعك وعزيمتك اتجاة ألحشد المقدس للحصول على حقوقة ودمجهم للقوات المسلحه لبقا ليومناهذايعاني ولم يحصل على حقوق ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
الفتى الأنيق : راد يشتغل بس الجوكرية وكفو ضده همه والعملاء ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
وليد الساعدي : رجل وطني وهذه حقيقة لاغبار عليها ومن حاربه اضافة الى الاحتلال الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد مع ...
الموضوع :
السيد عادل عبد المهدي يشارك في مراسم التشييع الرمزي للشهداء الاربعة جراء القصف الامريكي الاثم .
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننسال الله العزيز القدير بحق الامام الحسين الشهيد عليه افضل الصلاة والسلام ...
الموضوع :
السيد نصرالله: سياسات أمريكا قائمة على نشر الفتنة والفوضى في بلادنا
زيد مغير : أن شاء الله يتوحد البلدين تحت لواء اتحاد الجمهوريات الإسلامية لتكون دولة عظمى مكتفية ذاتيا لما لدى ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
زيد مغير : من أجل سيادة يجب أن يكون حاكم العراق شريف يبدأ باعدام المج،مين الذين في السجون . ويجب ...
الموضوع :
ثنائية الحشد والمقاومة..الردع التكتيكي
فيسبوك