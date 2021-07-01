إياد الإمارة ||

البصرة

▪️ هنا البصرة والزمان هو شهر تموز من كل عام والحال كما هو عليه منذ ما قبل العام (٢٠٠٣) وإلى يومنا هذا، إذ تكاد تنعدم الطاقة الكهربائية في أغلب الأحيان في هذه المدينة التي تطفو على بحر من الطاقة ولا طاقة كهربائية فيها!

البصرة مدينة حارة جداً والطاقة الكهربائية فيها شحيحة "جداً" والناس في هذه المدينة حيارى وما هم بحيارى، حارة، وشرجي، وكهرباء ماكو.

ما أُنفق على الكهرباء في العراق يكفي لبناء البلد بكامله كهرباء، ماء، مستشفيات، مدارس، جامعات، كلشي وكلاشي، فأين ذهبت كل هذه الأموال؟

وين راحت الفلوس يا جماعة؟

منو يقود البلد؟

الأحزاب، القوى الدينية، أمريكا؟

لو ذولة كلهم؟

راس الشليلة بيد مَن؟

ملف الكهرباء بيد يا مشعول الصفحة "وأقصد صفحته على مواقع التواصل الإجتماعي"، حتى نعاتبه ونگله مشعول صفحة الفيس، تويتر، أنستغرام، شنو شغلة الكهرباء؟

أكو حل لو ماكو حل؟

ما شبعت من البوگ؟

ولك راح الله يشعلك ويحرگك بنار جهنم؟

عرفنا أمريكا ما تريد شركة سيمنز الألمانية، زين والسيادة ونريد وطن، والعزة بخشوم الرجال؟

من عزة عزاكم إن شاء الله.

الناس جاي تموت..

الإرهاب

داعش

الفگر

المرض

جائحة كورونا

وإنقطاع التيار الكهربائي.

چا شجاي تسوي هاي الوادم التشتغل بالسياسة؟

لو السياسة بالعراق تعني بوگ شگد ما تگدر وافلت؟

وجسر الفلتة بالبصرة يشهد

زايرة نوفة تگول: شو ربعنا كلها موامنة تصلي وتصوم وتعوف كلشي وتروح تحج لبيت الله، وخيراتنا مبيوگة والظلم مغرگنا!

عفية بلد لا الما عنده دين فادنا ولا أدعياء الدين فادونا وين ننطي وجوهنا والدنيا حارة تسگم سگم والرطوبة مفوله "شرجي" وكهرباء ماكو والمولدات تعبت جاى تدگ ليل نهار..

ويجيك واحد حمر عطر وجهه ينگط دم يحچيلك بالزهد والتقوى والفقراء ودابة أمير المؤمنين عليه السلام العرجاء وهو جاي بموكب جكسارات وفكسارات له بداية وليس له نهاية.

متى تكون خاتمة الأحزاب "الأحزان"؟