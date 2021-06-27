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قيامة..الحشد وقيادته اسطورة الزمان


 

هشام عبد القادر ||

 

ذكرى تأسيس الحشد الذكرى السابعة نبارك ونهنئ.. الشعب العراقي المؤمن ..ونهنئ المرجعية العظمى السيد السستاني.. حفظه الله كما لا ننسى المجاهد الشهيد ابو مهدي المهندس  ورفيق دربه  المجاهد الشهيد سليماني الشمس والقمر المنيرة للعراق نستذكرهم.  في ملفات وأرشيف قلوبنا.  ونقول للعالم الحشد الشعبي المؤمن يد قوية قبس من نور قوة الله التي لا تنطفئ أبدا ولا تراجع..

اليوم الحشد الشعبي قيامته لأجل خدمة العراق وخدمة الشعوب المظلومة..وصمام. امان للعراق والمقدسات وقيادته حكيمة .. مؤمنة ورجاله مؤمنين بالولاية الحيدرية..

اصبح الحشد قوة تباهي به ملائكة السماء لأنهم خدمة المقدسات الإسلامية ..

وجيش يرهب الأعداء..

ونحن من اليمن نسعد لسعادتكم.  على هذه الذكرى التي يسعد قلب كل مؤمن في اي أرض كانت أو تكون.  ..

واليوم توحدنا العدالة الإنسانية محور مقاومة ترفض الظلم وتنصر المظلوم .

خطنا واحد نحو تحرير المقدسات والشعوب المظلومة..

وبداية التحرير من النفس نخلصها.. من عبادة الأصنام الجبت والطاغوت ونتمسك.. بالعروة الوثقى ..

وصنمي هذا الزمان الإدارة الأمريكية والصهيونية ومملكة الشر السعودية .. ومن يدور حولهم.. ولا نمشي إلا على درب ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هو عنوان الحرية واصل الفداء وهو الذبح العظيم الذي فداء الإنسانية لتبقى على وجه الأرض ويسقط عدوه أعداء الإنسانية .

 

والحمد لله رب العالمين

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