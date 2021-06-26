سيدي الولي انت الخير والبركة

إياد الإمارة ||

▪️ سيدي وقائدي ومرجعي المفدى سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي دام ظلكم الوارف أنت الخير كل الخير وأنت البركة كل البركة..

إطلالتك علينا وكلماتك النورانية تبعث الأمل في نفوسنا ونحن نرى في قسمات وجهك المشرق ونسمع في أحرفك المضيئة ما يقربنا إلى الله تبارك وتعالى ويضعنا على الطريق الصحيح.

سيدي من هذا البلد المثقل بالهم والوجع والحزن من العراق أقول: أحبك سيدي أحبك بكل جوارحي وأسير خلفك طاعة لله عز وجل ولرسوله (ص) ولن أُحيد عن الدرب مهما كانت الصعاب والعقبات.

سيدي المفدى انا أرى فيك النصر المتحقق لهذه الأمة التي اعزها الله تحت قيادتكم الشريفة.

سيدي يا خُلق جدك المرتضى مولاي أمير المؤمنين علي عليه السلام تقف في الصف تنتظر دورك في لقاح البركة ضد فايروس كورونا؟

أي بركة تلك وأنت قائدنا..

سيدي يا قائد المستضعفين الذين أصبحوا في عزة خلف قيادتكم وناصر المظلومين وقد رُفع الظلم عنهم وهم يسيرون بتوجيهاتكم وهدي نصحكم وإرشادكم.

رأينا سيدي المفدى إنتصاركم في لبنان المقاومة، وفي سورية الاسد، وعراق الحشد الشعبي المقدس، وفي يمن الله السعيد، ونرى راياتكم ترفرف خفاقة فوق القدس الشريف، وهي إتتصارات الإسلام ورايات الإسلام وأنت تقود المسلمين المقاومين يا ولي أمر المسلمين روحي فداك سيدي.