المقالات

إذا بقي سعر الدولار "معلگ"..


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ قرار رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي جائر وغير منصف ولا ينم إلا عن عداء شديد للعراقيين من ذوي الدخل المحدود، القرار مدفوع لصالح أجندة معادية للعراقيين وتريد الإطاحة بهم لأسباب لعل:

- بعضها متعلق بإنتصار هذا الشعب وحشده الشعبي المقدس وبقية قواته المسلحة على زمرة داعش الإرهابية التكفيرية.

- وبعضه الآخر متعلق برغبة عارمة تريد التنكيل بالعراقيين لأسباب عقدية "نقوصية".

- وبعض آخر متعلق بالجهل وعدم المعرفة والعزة بالأثم وأي اثم هو..

المهم إن القرار جائر وغير منصف وادى إلى إلحاق الضرر بحياة المواطن العراقي!

قرار رفع سعر صرف الدولار أثر بشكل سلبي كبير على حياة الناس..

أصبح المواطن العراقي يخشى الفقر الذي يتهدده في كل لحظة في ظل هذه الحكومة التي ضيقت عليه معيشته بطريقة غير مسبوقة في هذا البلد المزدحم بالبلايا والهموم والمحن من كل نوع.

الغريب في الأمر إن الكتل السياسية ساكتة وكأن على رأسها الطير!

مُررت الميزانية ورفعت الأقلام "الأيدي للتصويت" وجفت الصحف "معيشة العراقيين"

والمبررات واهية لا تُقنع الطفل الصغير، القرار واضح جداً بأنه عقوبة للعراقيين..

ولكن كيف ستكون أحوال الناس المعيشية إن بقي سعر صرف الدولار مرتفعاً، خصوصاً وهو يرتفع تدريجياً بإستمرار إلى حدود لا يعلمها إلا الراسخون بالتآمر على العراقيين؟

أعتقد أن ذلك سيعيدنا إلى مربع الفقر المدقع الأول "فترة الحصار الإقتصادي الجائر الذي فُرض على العراقيين"..

سيبيع العراقي أثاث بيته وقد يصل الأمر به إلى بيع أبواب وشبابيك داره!

سيتحول الرصيف العراقي إلى معارض لبيع سلع البيوت وأثاثها لتتحول إلى قرص رغيف صعب!

هذا ما تسعى له بعض القوى النافذة في هذا البلد..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العرب خارج مجال التغطية..
حسب "الظوابط"..!
الانتخابات القادمة وفرص التغيير..
اذهب غير مأسوف عليك..اللهم ارزقنا حسن العاقبة
إيران والعراق لا يمكن الفراق ..
القراءة العراقية..
إذا بقي سعر الدولار "معلگ"..
(36)  تعليقات على ماينشر على صفحات الفيسبوك
الانتخاب التاريخي المنعطف... الشهداء يعودون والعود احمد..!
حملة اعلامية مغرضة ضد الرئيس الإيراني المنتخب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
عبدالله الفرطوسي : فعلآ سيدنا كلامكم جدآ من واقع ما يجري في العراق ودول الخليج ...
الموضوع :
غموض في سحب وتقليص لقواعد أمريكية في الشرق الأوسط بأوامر من إدارة بايدن
ظافر : لعنة الله على البعثيين أينما كانوا.....لقد قطع البعث السوري اوصال العراقيين عندما درب الارهابيين في اللاذقية ودفعهم ...
الموضوع :
كثر يتسالون هل حقا فاز الرئيس الاسد ب ٩٥% من أصوات الناخبين السوريين.
بغداد : رحم الله الشيخ المظلوم وكل من استشهد في هذه الحادثة وجزيتم خيرا اذ تمدون التاريخ بما شهدتم ...
الموضوع :
في ذكرى شهادته الأليمة وكالة براثا تسلط الضوء على الاحداث التي رافقت استشهاد المرجع الديني الشهيد الشيخ علي الغروي ( طاب ثراه ) ينقلها شهود عيان : الامن الصدامي المجرم سرق الجنازة وفرق الناس بالرصاص الحي !!
ماجد شعيبث : ويبقى الحشد شامخا رغم أنوف الظالمين ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ويحكم اين تريدون أن تمضوا بالعراق؟
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الموضوع :
المدينة الآثمة..!
فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ...
الموضوع :
من فتح بالوعة صدام البعثية؟
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
فيسبوك