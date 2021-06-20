المقالات

كيف نصل إلى القدس ؟


 

هشام عبد القادر ||

 

عندما نذهب إلى المسجد في كل مكان في العالم الإسلامي يبداء الإنسان نيته للذهاب للصلاة الواجبة ويتبرك بالحضور في صلاة المسجد جماعة ..

من هنا نسئل الجميع هل نويتم الذهاب إلى القدس ؟

وهل نويتم للصلاة؟

وهل نويتم الجماعة؟

الإجابة انا لا اتدخل فيها ولكن افتح الأفق هل توحدت نيتنا.  هل نوينا.  الجماعة واي جماعة ونحن متفرقين.. أحزاب ودول وجماعات .. إذا لا نكذب على الله ولن اتهم الجميع بالكذب بل اكثرهم للحق كارهون.. اولا من هو الإمام الذي سنصلي بعده في القدس وثانيا هل نوينا الوصول إلى القدس للصلاة ام للسيطرة ..

الكل لاا تهم أحد بالكذب . ولكن هناك أمة صادقة وهناك صادقين فقط نريد نعمل عن بصيرة هل القدس لدينا اقدس من الإنسان ام الإنسان اقدس . ؟

فهل عرفنا واجبنا اولا حول الإنسان ثم واجبنا حول المقدسات .. ؟.

الكل حاليا إلا من رحم ربي نحن مشغولين بأنفسنا.. كلا يدور حول نفسه فأي يوم ندور حول الوجود الإنساني وحول المقدسات ..

نحن نتجه يوميا صوب القبلة ونعرف إن من يحكم فيها حكم جائر وإمام يصلي فيها جائر يدعي الإمامة وهو لا يؤم إلا نفسه ومن رضي به ..

فكيف نستطيع نصل إلى القدس ولم نحرر مكة وكيف نحرر مكة ولم نحرر أنفسنا..

نقول الحق إننا بعيدين على خط الوصول إلى المقدسات حتى نعرف أنفسنا ونتوحد ونيتنا للصلاة عن بصيرة وعلم لا نرضى بمن يحكم بالجور.. والظلم..

هذه مقدمة

والرسالة التي نريدها.

ندعوا للوحدة الإسلامية عن علم ومعرفة ..

نحتم المقدسات ولن.  نحترمها إلا إذا احترمنا.. الإنسان .

ولن نحترم الإنسان إلا إذا عرفنا معاني المسلم والمؤمن والإسلام.

كلها تدور حول محور واحد توحيد الصف كنا نتوحد بالصلاة ونصلي خلف إمام عادل ..

وهل عرفنا الإمام العادل . لا نقول بذالك السؤال نحير.. الأذهان بل ندعوا للمعرفة والوحدة والعلم والبصيرة حتى لا نكذب على المقدسات ولا على الأقدس منها القلوب القدسية المؤمنة .

ونقول كتب الله اجركم أبناء فلسطين أبناء الحجارة . وحملة سيف القدس وكتب الله اجر من يقف معكم..

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في ذكرى الفتوى
إصبع على الجرح..من يصلح الملح إذا الملح فسد..
الانتخاب يعني القبول ما تفرزه صناديق الاقتراع
كيف نصل إلى القدس ؟
إيران لا نظير لها في الحرية
ظلم أبناء الجنوب من الموازنة العامة (إعطاء الإقليم 200 مليار شهريا، انموذجا)
في ذكرى اسبوع فتوى مباركة غيّرت مجرى التاريخ
برميل نفط مقابل برميل ماء !؟الجزء الثاني
غالب الشابندر لن يكون أخر من سيلتحق بالمعسكر السعودي ..!
احذروا كذبة الـ..تخادم في الانتخابات القادمة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ثائر علي : بوركتم استاذ رياض مقال مهم ويحمل في طياته الكثير من النصائح والايضاحات لمن سلك هذا الطريق المبارك ...
الموضوع :
المجاهد بين المبادرة والاتكال
عبدالنبي الجبوري : تشرفت بزيارة المقام يوم الجمعة المصادف 18/6/2021 وتوضأت بماء البركة وهو ماء نظيف صافي يميل الى الملوحة ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
حجي أسامه غالب : لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
الموضوع :
المدينة الآثمة..!
فاعل خير : السلا م عليكم اخوانه بهيىة النزاهة اريد ان اوجه انظاركم الى فساد اداري ومادي ومعنوي بمستشفى الكرامة ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : كان المقبور ايام العدوان على إيران الإسلامية يقدم برنامج صور من المعركة وقت العشاء والله لا استطيع ...
الموضوع :
من فتح بالوعة صدام البعثية؟
مواطن : مع احترامي للكاتب ولكن وسط انهيار القيم ومجتمع اسلامي مفكك وشباب منقاد للضياع هل نقدم لهم استخلاص ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
عدي محسن : يجب التخلص من ازلام النظام السابق والمقبور وقتلة الشيعة الحسين.... ...
الموضوع :
المالكي يطلق سراح شيخ الارهابيين(تركي طلال الكرطاني)
ابو محمد : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم . رحم الله شهدائنا الابرار ومنهم اخوتك وذويك ...
الموضوع :
لقائي مع والدتي «هاشمية» في سجن (أبي غريب)
Mohammed : هذا كله دجل أميركي لأن هذا الملك الناقص هو من آحقر وأخبث ماوجد على الأرض وهو عبارة ...
الموضوع :
اسرار خطيرة.. الكشف عن وجود صلة بين محاولة الانقلاب في الأردن و"صفقة القرن"
محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع :
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
فيسبوك