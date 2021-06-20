هشام عبد القادر ||

أثبتت إيران الدولة الإسلامية العظمى حرية الكلمة والفكر والصوت . وفي هذه الإنتخابات الحرة أثبتت الشرعية للشعب بتصويت.. حر فاز بها السيد إبراهيم رئيسي. الذي له دور كبير بالنهضة الإيرانية واثبت الشعب الإيراني إنه الشعب الذي لا يقهر .. عرف العالم معنى الحرية ليس كما تدعي الإدارة الإمريكية الديمقراطية وهي في احتكاك شعبي وهما إلا حزبين حزب جمهوري وديمقراطي .. ورئينا. كيف الشعب في تضارب لم تصل نتائجهم بصورة محمودة ..

اما إيران لا نظير لها في الحرية الصادقة المخلصة للوطن والشعب وللأوطان.. العربية والإسلامية ..

نحن أبناء محور المقاومة نبارك للقيادة الثورية الإيرانية نبارك للسيد القائد علي الخامنئي على هذا النجاح والصورة التي ابهرت العالم إنه شعب عظيم يستحق الشكر.. ونعم للشعب الذي رفع صور الشهيد الحي سليماني القائد الذي حمل وسام ذو الفقار.. نبارك لكم ونحن على ثقة كبيرة إن إيران دول إسلامية قاهرة الأعداء إلى الأبد ولا تراجع فهذا الخط الحسيني هو موعود بالبقاء . وأصوات الشعب التي سعت للإنتخابات بكم هائل ملايين من الشعب يثبت معنى الحرية ويقول لمن يدعي بالديمقراطية والجمهورية

هذه هي الجمهورية وهذه هي الحرية في ميادين إيران الدولة الإسلامية بفضل من الله ورسوله والمؤمنون ووعي الشعب ونعم القيادة في القائد الحكيم والمنهج القويم .. حزبين في إيران حزب محافظ واصولي. تحت ظل الولاية .. هكذا أثبت الشعب الإيراني المؤمن الولاية لله ورسوله والمؤمنون لن يفترقا. عن هذا الخط الواضح.

الذي عرف العالم إن الإسلام نور لن ينطفئ . والإسلام هو باقي رغم انف الظالمين.

و رسالتنا إلى دول محور المقاومة التمسك بالخط الثوري الحسيني محور واحد لرفض الظلم والنصر للمظلوم. ولن نتخلى عن القضية الفلسطينية وقضية اليمن وكل الشعوب المظلومة .

والحمد لله رب العالمين