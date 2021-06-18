معادلة الردع الإقليمية تنطلق بقوة الرد والموقف.

هشام عبد القادر ||

دعوة السيد حسن نصر الله حفظه الله دعوة حق رسالة إلى كل عالم المقاومة وأحرار العالم إلى وحدة التكتل العالمي.. وتحقيق قوة الردع الإقليمية للعدوا الصهيوني السعودي ورفض الإدارة الإمريكية والدعوة للوحدة ولم الشمل للأحرار رسالة تنطق بالكلمة والموقف . اليوم نشاهد دول محور المقاومة في قوس الصعود وعدوهم في قوس الهبوط .. واليوم تتحقق الإنتصارات بفضل الله ورسوله والمؤمنون بفضل توجيهات قادة دول محور المقاومة جميعهم يدعون لوحدة الصف الإقليمي والعالمي .. نرى اليوم تنطلق حملات تبين معادلة قوة الردع الإقليمية وقد أنظمت.. كتائب حزب الله في العراق لهذه القوة وتحقق الإنتصارات الميدانية في العراق .. والحشد الشعبي اصبح قوة لا يستهان بها يمثل العراق بالقوة والحشد يمثل صمام.. الأمان .. ونحن من اليمن قوة أنصار الله بفضل الثورة الملهمة من ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام أصبحت قوة الردع بمكانة يحسب لها العدوا الف حساب واصبح العدوا محاصر من جميع التكتلات الإقليمية وقوة الردع للجيش السوري الصامد الذي هزم كيان الإدارة الأمريكية وتبخر السلاح الأمريكي تحت أقدام الجيش السوري كما تبخر تحت أقدام الجيش اليمني وتحت أقدام اللجان الشعبية اليمنية التي ضربت العمق السعودي وهكذا كل التكتلات الجهادية فرضت قوة الكلمة والموقف قوة الردع بالسلاح والفكر الراقي بالعلم والمعرفة والبصيرة . كما في فلسطين اليوم تتحقق إنتصارات.. لا مثيل لها عبر التاريخ المؤلم منذوا القرون الأولى من الإحتلال الصهيوني..

كذالك قوة الردع متمثل بالدولة الإسلامية العظمى الداعمة لكل دول محور المقاومة فهي قطب الحركة الجهادية منذوا اشرق نور الإمام الخميني رحمه الله ودول محور المقاومة في تقدم .

و رسالتنا نتمنى من كل أحرار العالم بمختلف اللغات السير بطريق الوحدة التي ترفض ظلم الصهيونية العالمية وترفض الإدارة الأمريكية المعتدية على الشعوب العربية والإسلامية ورفض مملكة الشر السعودي أصل ومنبع الفتن المستحوذ على خيرات الشعوب والذي دنس المقدسات وغير معالم الدين الإسلامي وغير معالم المقدسات الإسلامية..

اليوم الحرب بين الإسلام الذي يمثل رحمة للعالمين وبين محور الشر بالعالم .

فإما نختار السلام وإما الحروب .

السلام يأتي بالثورة والصحوة الفكرية والبصيرة التي ترفض الظلم والشر بالعالم. ليعم السلام على العالم .

والحمد لله رب العالمين