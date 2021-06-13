الطبيعة منتظمة..والإنسان كون مصغر..

هشام عبد القادر ||

الحمد لله إننا في محتوى الوجود فلا يستطيع الإنسان أن يخرج من الغلاف الجوي كلنا في الأرض تحت نظام الطبيعة التي يعيش فيها جميع المخلوقات والبشر إلا من فاقت ملكاته...على حالة الطبيعة الكونية فهو إستثناء.. فقد احتوى الوجود وعرف نفسه .. كما نعلمه هو سيد الوجود سيدنا محمد صلواة الله عليه و آله من عرف كل الوجود على صورتها... فكل علم.. ينبعث.. من قلبه الطاهر.. حقيقة نحن احتفظنا.. بأقوال الفلاسفة.. والمؤرخون.. ونقول علم الكيمياء فلان.اخترع. المصباح.. اخترعه فلان والحقيقة نسينا.. من جعل هذه العلوم هي ورث للبشرية هم الأنبياء عليهم السلام...لا أحد يستطيع ينفذ.. أقطار السموات والأرض إلا بعلم الأنبياء والرسل عليهم السلام.. هذه المقدمة فقط على عظمة الطبيعة ومن احتوى عظمتها.. هو قلب الإنسان.. البصيرة في القلب.. والإدارة في العقل...

هل انتظمنا.. مثل الطبيعة كل ما نرى ونشاهد من حركة منتظمة في الطبيعة كل شئ يؤدي دوره فقط باطن الإنسان الذي له علاقة بالطبيعة مثل نبض القلب وحركة الدم وكل الأجهزة تؤدي دورها بدقة منتظمة.. وظاهر الإنسان أيضا هناك رياضة مكتسبة رياضة الجسم ليؤدي عمل معين قد يمشي بإنتظام.. وحركة العين واللسان نرى هناك حركة منتظمة لكن ما. الذي.. نريد قوله ما الفوضى بالحياة عند البشرية هذا غني وهذا فقير هذا في حرب وهذا في سلم هذا بلد نظيف وهذا بلد يحل به الأوبئة والعلل والأمراض ناتج ماذا هل الطبيعة ام باطن الإنسان ام ظاهره..بل باطنه في مركزين مركز القلب ومركز العقل. سؤ الإدارة نتيجة مخالفة القانون السماوي.. لا أحد يقول المسلمين ناشئين وفق النظام الإسلامي بدرجة خط الإستواء. على الصراط المستقيم.. ولا نقول لمن شملهم التطور إنهم على وفق عقيدتهم وصلوا لهذا التطور بل كل خير هو من مركز القلب والعقل وفيه نور الأنبياء والرسل عليهم السلام رحمة للعالمين سيد الوجود تشمل الرحمة من يشاء الله فكل علم إستحقاق من النور الذي هو نور السموات والأرض فيجب.. أن ننظر إلى أنفسنا ما سبب الخلل في النظام . لماذا نحن في طبيعة غير منتظمة.

نراجع العقل والقلب.. القلب هو الإرشيف الذي يجب أن نراجعه . لتصحيح الاخطاء.. ولا نقول نحن معصومون.. بل نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتعاون.. على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان..

فالقلب هو قبلة الجسد والعقل عرش الجسد.. فنحن كون مصغر العقل السموات والقلب الأرض فيجب أن نعرف نور السموات والأرض.. نور العقل ونور القلب

نور السموات والماء المزن الصافي الذي يتنزل على الأرض الطيبة لتنبت شجرة طيبة تؤتي إكلها كل حين.. .. فلابد ما تتوحد الإنسانية حول قلب.. الوجود وعرش.. الوجود نور السموات والأرض.. سيدنا محمد وآل سيدنا محمد الدليل إلى معرفة الله..

والحمد لله رب العالمين