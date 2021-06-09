التجاوزات التركية المستمرة على العراقيين وموقف الحكومة منها

إياد الإمارة ||

التجاوزات التركية على العراق مستمرة منذ فترة طويلة وهذه التجاوزات "حقيقة" فيها الكثير من الطائرات والمزنجرات والجنود المدججين بالسلاح ومعارك وضحايا تعترف الحكومة العراقية بها تارة وتارة أخرى تغض النظر عنها على طريقة النعامة وهي تدفن رأسها بالرمال من شدة الخوف والهلع!

تركيا تصول وتجول في شمالنا "الإقليم" على مرأى ومسمع الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها ولعل البعض من هذه التجاوزات التركية بموافقة قسرية من بعض الحكومات العراقية التي لم تحرك ساكناً سيما والأمر يتعلق بسيادة الدولة يا سيادة رئيس الحكومة الموقر!

ومؤخراً عرضت علينا مواقع التواصل الإجتماعي مقطعاً مصوراً يوثق لتجاوز تركي جديد من نوع آخر، إذ تقوم الحكومة التركية بقطع أشجار غابات شمال العراق الإقليم ونقل خشبها إلى تركيا!

يا سلام على السيادة..

فتركيا الجارة الصديقة لم تكتف بقطع ماء نهر الفرات والتوغل بجيشها داخل الأراضي العراقية فراحت تواصل تجاوزها بقطع أشجار غابات العراق "الوطن".

وبمناسبة "الوطن" وحفافات الوطن وجماعة الدولة الذين "يبغجون" وهم يستنكرون "اللادولة" التي يزعمون وجودها في العراق..

عود ليش ساكتين

ولا شفنة

ولا سمعنة

لا راگوص .. لا حفافة .. لا "دولة" تحچي على التجاوزات التركية..

لم تهتف ساحة التحرير تركيا برة .. برة.

ولم تخرج بنات السيدة منال يونس يصيحن نريد وطن.

َلم ينبس جماعة "الدولة" ببنت شفة للحديث عن التجاوزات التركية على الدولة.

ها شنو اكتشفتوا أنه اردوگان صديق مشترك للشعبين العراقي والتركي؟

لو "الشوشل ميديا" ما جاي ينقل أخبار العدوان التركي على العراق؟

لو نتاني إلى أن نخلص من "كبة" داعش وكبوة الموصل وبعدين نلتفت لتركيا؟

جماعة الوطن

الماجدات الحفافات

مصيحچية الدولة

ليش ساكتين؟

چا لساناتكم اكلها الطير لو...؟

شنو أكو مستحى لا ماكو مستحى؟

لو تالي الكل تخلي روسها بالوحل وتصيح وين الحشد الشعبي المقدس خل يخلصنا من تجاوزات تركيا!

لو هم تمتد لسانتكم البذيئة وتگولون چا وين الحشد ليش ما يدافع عن الدولة ويصد العدوان التركي؟

جربناكم راگوص راگوص وحفافة حفافة وشفناكم شلون دفنتوا أجسادكم كاملة بالكنيف -يجل القارئ- من أجت داعش الإرهابية التكفيرية ولا واحد وگف منكم غير زلم الحشد والقوات الأمنية تصدت وردت العدوان ومن صار العراق أمان طلعتوا من الكنيف "البالوعات" واعتديتوا على الحشد ورجال الأمن وحرگتوا مقرات الحشد الشعبي المقدس وغدرتوا ببعض قادة الإنتصارات العراقية، وما اكتفيتوا بهذا كله، ظل واحدكم يقتل بالثاني وتهمتوا الحشد والقوات الأمنية وكلساع تتهمون حماتكم وعزكم وشرفكم بتهمة شكل، تدرون ليش؟

لأن ما عدكم غيرة..

لأن تشتغلون بالأجرة "مرتزقة"..

لأن مو زلم گدها..

ولو أنتم عكس هذا الشيء چان بينتوا وي عدوان تركيا، چان أقل شيء أستنكرتوا هذا العدوان، بس انتم مو كفو لهذا الشيء.

وحكومتنا وينها؟

شو لا فالحة بالملف الإقتصادي..

ولا فالحة بملف الخدمات..

ولا فالحة بحل مشاكل الناس المالحة الملحة..

لا فالحة بملف مكافحة فساد..

ما ادري -على گولة إياد علاوي- بيش فالحة!

عمي هاي السيادة يا رئاسة الجمهورية ويا رئاسة البرلمان ويا حكومتنا.

صدگ وين الحكومة؟

وين العقل الأمني المدبر شو كلش مدبر وخال الوضع على الصامت حتى الهزاز موقفه إلى أجل غير مسمى!

نحچي بعد؟

لو ما نتخم القارئ بتفاصيل أدق أو بعرض آخر نخاف عليه يهج ويدور لجوء حتى لو بجزر الواق واق؟

السالفة تعبانة كلش وتحتاج إلى مًن يحسن فن الإصغاء ويمتلك الأدوات المناسبة للتمترس بها..

ويا أهل الشعارات يعلكم الماحي.

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