نتعلم من الإنسان والطبيعة..فلسفة الإنسان والطبيعة..

هشام عبد القادر ||

اولا ماهو الإنسان.. ؟

الإنسان هو المخلوق كلمة من الله ونفخ فيه من روحه وهو خليفة الله يمثل الله بالوجود فنحن جميعا إلا بشر وخلفاء الله هم من يمثلون الله . صفاتهم ذات الكمال وهو سيدنا محمد أصل الكمال والوجود.. ومن يمثله الموعود الذي سيرث الأرض يوم تشرق الأرض بنور ربها إن شاء الله يرونه بعيدا ونراه قريبا

وعد الله الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون كل الأنبياء والرسل والصالحين منتظرين الوعد ووعد الله يرث الأرض عباد الله الصالحين المستضعفين هم الوارثين . ..

الإنسان يحتوي الوجود بدون ما يعلم ... كصفة.. عامة واما الرسل يعلموا ماهو الإنسان . وسيدنا محمد هو الإنسان أصل الإنسانية والوجود واصل الكون والعالم وكل شئ في قلبه فهو القلب الذي احتوى الوجود.

الطبيعة.

هي التي تحتوينا. ولها نظام متقن تعطي دورها الشمولي دون اقصاء .. تتحرك وفق نظام دقيق شمولي .. والحقيقة نحن الذي يجب أن نحتويها لإن الإنسان هو الخليفة .. وسيدنا محمد لا يعرفه إلا الله والله لا يعرفه إلا سيد الوجود والمعرفة شئ أساسي أول الدين معرفة الله..

وعندما نقول سيدنا محمد صلوات الله عليه واله ليس فقط ذاته بل وكل من هو منه أهله وخاصته فكل من هو منه فقد يقتبس النور ويصل لدرجات المعرفة واما من هم كنفسه.. فهذا له تفسير آخر فهم ك نفسه وصلوا إلى سدرة المنتهى وهم أصل المنتهى لإن الرسول هو قطب الوجود اي يكفيه من يطع الرسول فقد أطاع الله..

الطبيعة ذات جوهر ومدرسة نتعلم منها والأول نتعلم من أنفسنا أصل العلم نابع من الذات والتغيير من الذات العلم اللدني هو رسالة ذاتية والمكتسب اما من السماء واما من البشر واما من الطبيعة..

نتعلم من الطبيعة ..

حقيقة الوحدة الشاملة الخدمة الشاملة دون اقصاء لا ترفض الإ الظلم..

شمس للأمة هواء للأمة قمرا للأمة ماء لكل المخلوقات أرض سفينة تحمل الأمة ..

فصول أربعة تختلف في الخدمة لا للإقصاء..

نتعلم الحساب والنظام من الطبيعة.. ولنا مقالات قادمة كلا في حينه كيف نتعلم من السماء ومن الإنسان ومن الطبيعة ..

والحمد لله رب العالمين