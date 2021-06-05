وحدة الجبهة الإعلامية لدول محور المقاومة...

هشام عبد القادر ||

اولا أهمية الوحدة الإعلامية

لها أهمية كبيرة في تماسك الجبهة الميدانية ووحدة هدفها هو الوصول إلى نقطة الخلاص من القبضة الصهيونية العالمية

لذالك تعزيز الجبهة الميدانية بين دول محور المقاومة برفع مستوى الجبهة الإعلامية والإعلان بوحدة التكتل الإعلامي بين دول محور المقاومة..

وبعد هناك أهمية كبيرة يرمز ويشير إليها قادة دول محور المقاومة يدعون للوحدة الإسلامية لإن الصراع ليس بين دولة ودولة ولا بين حزب وحزب ولا مناطقية.. ولا فئوية بل صراع عالمي بين الإسلام كله وبين الشرك كله..

لذالك نحن نطالب من هم مسؤلين بكل وزاراة الإعلام بكل دول محور المقاومة لوحدة الصف الإعلامي اي يكون هناك إتصال بين وزاراة دول محور المقاومة للربط الإعلامي والتواصل بتعزيز الوحدة الشاملة..نحن كشعب مقاوم نطالب فقط ما وجهت به قادة دول محور المقاومة بوحدة.. التكتل وتوسعة دائرة ونطاق.. الوحدة.. بين أحرار العالم فقد دعاء السيد القائد الخامنئي حفظه الله للوحدة الإسلامية وهناك قمم تعقد في إيران التقريب بين المذاهب الإسلامية وأيضا دعاء السيد حسن نصر الله حفظه الله لوحدة التكتل العالمي لنصرة الشعوب المظلومة منها اليمن وفلسطين وبقية الشعوب المظلومة..

كذالك دعاء السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله

لوحدة محور المقاومة وقال لا نقبل التفرقة..

اذا ما على بقية الأحرار إلا تعزيز هذه الدعوة التي تدعوا لتوحيد الصف ليس فقط الإعلامي بل بكل المستويات نحن أبناء الإسلام الواحد وربنا واحد ونبينا واحد والقرآن واحد والقبلة واحدة.. والوجود الواحد يحتوينا جميعا ونحن جميعا توحدنا الحياة التي هي حياة تجسدها الإنسانية كما قال الإمام علي عليه السلام إما أخ لك في الدين وأما نظيرا لك في الخلق..

أيضا اذا لم توحدنا الدنيا فالموت هو الفاصل القاضي كل سيموت.. فماذا قدمنا لحياة الدنيا والأخرة بالتاريخ موعود بكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها..

اللهم اشهد. نحن دعاة وحدة في كل المستويات.. وأولها الميدانية وبعدها الإعلامية. وفي كل المجالات.. الاقتصادية وغيرها..

وهكذا نجد السيد عبد الملك بن بدر الحوثي في كل خطاباته يبين ما معنى المسيرة.. القرآنية عالمية بعالم القرآن نحن جميعا في كل أنحاء العالم مسيرتنا القرآن والعترة الطاهرة.. وإن اختلفت الأمة في التفسير الواضح أن النبي الكريم بلغ ما أنزل إليه من ربه آية البلاغ.. وكمال الدين هي التي توضح خط مسار الأمة إلى يوم القيامة..

وخلاصة الأمر عندما تتوحد الجبهة الإعلامية معناها نحن قبلنا أن نكون يد واحدة في كل أصقاع الأرض.

والحمد لله رب العالمين

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