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أقرب الطرق واحب الأعمال توصلنا الى اعلى المراتب..


 

هشام عبد القادر ||

 

عندما تأخذ تجربة علمية وتعقد جدول مقارنة وتعمل خطة سير لأفراد وجماعات على سبيل المثال سباق من الذي ينجز عمله بسرعة وبدقة وجودة ويحقق الهدف بنجاح ويقدم خدمة أفضل وباقل تكلفة وبسرعة دون جهد اكثر .. فهكذا نجد منافسة بين الأفراد أو الجماعات كذالك نرتقي.. بالمثال على سبيل دول . من يحقق نجاح اكثر .

نحن ما نشاهده اليوم العالم يدور حول  المادة فرضت علينا تلك المعادلة نسعى حول مصدر العيش .. هناك دول تحقق نجاح اقتصادي ومادي .. ولكن تنقصها الروح هناك عفن بالحياةبالحياة الإنسانية لا توجد الكمالات.. الروحية ونجد أيضا تحقيق خدمة للإنسانية أفضل ممن يدعون الإسلام . هنا نحتاج دراسة الخلل العام بين الدول والمجتمعات . لأجل نحقق ا لكمالات المادية والروحية.   .

نحتاج أقرب الطرق وأسرعها.. واقل تكلفة هناك أعمال تساعدنا على تحقيق النجاح للوصول للغاية الإنسانية التي خلق الوجود لأجل تلك الأهداف التي يريد أن يوصلها الإنسان . هذا الوجود أحد الطرق المساعدة للوصول .. فلا ينفصل على الإنسان .. فكل من تاقت روحه بالعشق.. بالبحث عن أفضل الأعمال وجدها بالصلاة على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد واقرب وأسرع الطرق طريق ابا عبد الله الحسين عليه السلام. 

نحتاج تفسير ذالك المعنى .. نختصر سريع التمسك بحبل الله التمسك بالعترة.. الطاهرة  . وطريق العشق الحسيني طريق ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام لرفض الظلم ملهم... كل الثورات . .  البعض يقول كيف نحقق النجاح المادي والروحي.  

اختصر.. الموضوع اكثر .. بوحدة

الأحرار بالعالم لو توحدت القلوب بصدق لأكتمل.. الهدف لكمالات الروح والمادة..

إذا الملخص الوحدة الروحية من القلب الخالص بين أحرار العالم .

هنا يتحقق الهدف ..

والحمد لله رب العالمين

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أقرب الطرق واحب الأعمال توصلنا الى اعلى المراتب..
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