الجهاد والشرف الإعلامي..

هشام عبد القادر ||

كل كلمة تنصر بها مظلوم وكل عمل تقدم خدمة للإنسانية وكل كلمة تدعو لوحدة الصف تعتبر

وجود وكيان ثابت مثل بناء مؤسسة أو صنع سفينة تأسيسها

من قواعد البناء .. وقواعد الكلمات مبنية على الصدق والدعوة لوحدة الصف الإنساني المقاوم لرفض الظلم أينما كان

وتحقيق العدل والسلام والأمان .

الإعلام ليس هالة تدعي إلى الشهرة أو لإظهار الذات بل الشرف الإعلامي يحافظ على كيان المجتمع وليس تشهير ولا حرب ضد الإنسانية ..

إننا نسمع خطابات قادة دول محور المقاومة جميعهم يدعون لوحدة الصف وتوحيد الجبهة الإعلامية وتوسيع نطاق الوحدة على مستوى العالم الإنساني بمختلف اللغات وسمعنا خطاب السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله حول الوحدة وبالحرف الواحد قال لا نقبل التفرقة ..

فدعوتنا لكل المواقع والنخب والكتاب على إننا سمعنا خطاب السيد القائد وفهمناه نمد يدنا لكل أحرار العالم لكل دول محور المقاومة إننا بصف واحد بصف جهاد الكلمة التي لا تنطفئ فكل الوجود أوجده الله بكلمة منه ولا يوجد أعظم من الكلمات التامات اساس الوجود واصل الوجود..

فأول ما خلق العالم الإنساني كلمة منه . ونحن نواجه من يحاولوا إطفاء نور الله بالافواه التي تدعو للتفرقة وشق الصف .

نحن بعصر المواجهة بين معسكر الحق ومعسكر الباطل .. والجهاد الإعلامي دفاع لا عدوان إن الله لا يحب المعتدين لسنا ممن يدعي للعدوان والإثم ولا للتشهير ولا للعداء للإنسانية بل دعوتنا رفض للظلم والعدوان..، وتحقيق السلام . هذا جهاد دول محور المقاومة وتعليماتنا من سادة وقادة دول محور المقاومة توحيد الصف وهذا ما نحن نحاول السير والتمسك بتلك التعليمات ..

ونسئل الله الثبات والنصر

الإستمرار على التعاون على البر والتقوى ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر . لأجل تحقيق الثبات والسير بسبيل سفينة النجاة خير سبيل اختاره الله

للإنسانية والحمد لله على نعمة الصراط المستقيم صراط معرفة الولاية لله ورسوله والمؤمنون.

وشكرنا لكل المواقع والكتاب الذين تعلمنا منهم الوفاء

والمدد برفد الشعوب المظلومة بالعون فهم سند للمظلومين

نحن اليوم ليس حرب بين دولة ودولة او دولة ودول بل نحن

بخط الإسلام هناك حرب بين الإسلام والشرك..

الإسلام صراط مستقيم خطه الله وكلمة الله هي العليا..

بينما الشرك هم من حاربوا الأنبياء والرسل اشركوا أنفسهم بأمر الله .. الله اختار خط الأنبياء والرسل والأئمة والأولياء الصالحين . وأعداء هذا الخط اختاروا أنفسهم وجعلوا أنفسهم حكام وسلاطين. على الأمة حرفوا المسار . وظلموا البشرية وهذا هو الظلم العظيم الشرك الاعظم في معارضة اختيار الله.

وهذا الشرك رفضته الملائكة وسبحت سبحانك لا علم إلا ما علمتنا وسجدت لأمر الله واختياره.. إلا إبليس

ونعوذ بالله أن نكون بهذا الخط خط إبليس.. الذي لم يرضى بإختيار الله..

نحن نعيش بزمن المواجهة فكل دول محور المقاومة تنتصر والنصر سره هو التمسك بخط الولاية وحب الوحدة مع المؤمنين في كل البلدان .

والعالم يشاهد كيف دول محور المقاومة تحقق الإنتصارات.

والحمد لله رب العالمين