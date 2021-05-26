المقالات

محور المقاومة بسيف جدارة المواجهة 


 

هشام عبد القادر ||

 

إننا نعلم كيف من بجدار الكعبة يتحركون نحو بوصلة الولاء والطاعة للبيت الأبيض. قلوبهم تتجه بعيدا عن ما ذا تعني الكعبة المشرفة قبلة الوجود هي القبلة التي توحد العالم الإسلامي نحو هدف الوصول إلى معرفة التوحيد الخالص لله ورسوله والمؤمنون.. لم تثبت السعودية وكل من يدور حولها كيف تحمي الأقصى هناك إرتباط بين مكة والأقصى إن الذي يفرط بالقدس حقيقة هو يفرط بمكة المكرمة ومن يفرط بهما ليس إلا جهل عن ما وراء تلك المقدسات إننا  نرى قداسة القلوب التي توحدها قلب أصل الوجود قلب سيد السادات سيدنا محمد صلواة الله عليه و آله فهو قبلة الوجود قدسيته فقد طهر مكة واسري به إلى الأقصى المسجد الذي احتوى الرسالات كافة التي تشير إلى الإنتظار للخلاص بيوم معلوم من محور الشر بالعالم إن العلو الاخير اقترب زواله وحقيقة المواجهة

تتبين اليوم من الذي يدعم السيف الذي يقصم العدو الصهيوني .. فاليد التي تحمل السيف تشكر من مد هذا السيف بالقوة القاطعة.  فعصرنا اليوم عصر المواجهة.. بالدعم والعمل والحركة والإتجاه نحو تحرير الشعوب والمقدسات الإسلامية وهذا واجب ديني و إنساني  .

البصيرة في الجهاد المقدس هدف أساسي من هذه البصيرة

هي أن لا قلب في الوجود يشكي الألم.  والم هذه الأمة فقط سببه الجبابرة الحكام الذين اشركوا أنفسهم بالحكم الذي لم يرضاه الله ورسوله والمؤمنون وفسروا الملك الذي بين أيديهم من الحكم الظالم إنه من الله والله لا يريد الظلم لعباده..

إن الملك الذي يؤتيه الله من يشاء هو القلب السليم . فهو مملكة الله في قلب الإنسان والعرش هو العقل النير الذي نوره كما النور يملئ السموات والأرض  .. السموات عقل الإنسان والأرض قلبه فهذا الملك .نور على نور يهدي الله إلى هذا النور من يشاء .

فنحن ليس لنا أفضل واكمل وأزكى من أصل الوجود سر التوحيد الاعظم .. فقوة محور المقاومة مددها هي المعرفة والحركة والعمل .. والإرتباط بالمد الحقيقي .. المعرفة الكاملة ماذا نصنع والى أين نتجه ولماذا نتجه .. إن النقطة الأخيرة التي نصل إليها محو محور الشر بالعالم ليعم النور على العالم نور العدل يزول الألم والشدة عن كل الإنسانية.

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة توقف كل مشاريع الوسط والجنوب وتقدم العون لبناء المصانع في كردستان
بغداد أربيل والعكس صحيح..!
محور المقاومة بسيف جدارة المواجهة 
الحلوگ والحگوگ..
شروط المشاركة في الانتخابات
قراءة في تظاهرات 25 آيار (التشرينية) إحصاء وتحليل
التظاهرات جرس انذار نحو التغيير الشامل
الليبراليةُ والأرصفةُ..!
🔶 التظاهر ( سلاح ذو حدين )🔶
العالم " تسودن" ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك