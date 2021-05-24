المقالات

المقاومة الذهب المصفى إذا أحرقته أزداد لمعانا. 


 

هشام عبد القادر ||

 

بداية لا نيأس من روح الله..

اليوم الشعوب العربية والإسلامية تعاني من مظلومية كبيرة وليس من اليوم بل صراط الله المستقيم موعود بالحرب من إبليس اللعين وجنوده بالقعود وحجب الناس عن معرفة سر الوجود الذي من أجله تم إيجاد الوجود ..فنحن في جبهة المقاومة لهذا العدوا المتربص الخفي الذي له مملكة في أنفسنا تمثل النفس الأمارة بالسوء وفي الظاهر الذين يدعون الخلافة والحكم بدل عن خط الأنبياء والصالحين والأولياء حيث هذه الحكومات تشرك نفسها بالحكم في غير ما يرضاه الله ورسوله والمؤمنون ..وحقيقة الأمر والاختيار ليس من البشر بل تنصيب سماوي إني جاعل في الأرض خليفة الجعل والإختيار سماوي ونحن خدام للقضية ليس لنا منصب في هذه الدينا سوى محور مقاوم لهذه الجبهات التي تعادي الإنسانية فكل قادة دول محور المقاومة ذهب مصفى إذا أحرقته أزداد لمعانا فهذه الحروب الظالمة على الأوطان والشعوب العربية والإسلامية حرب عبثية ظالمة أرادوا للمستضعفين الزوال ولكن الإرادة الربانية ارادة البقاء وازدادت لمعانا هذه الشعوب المظلومة كالذهب المصفى. ونحن نقترب من القدس المبارك اكثر . والحقيقة هناك قدسية القلوب هي أعظم من المقدسات فكلما اقتربنا من قدسية القلوب بتوحيد صفنا كلما أقتربنا من القدس وجميع المقدسات .

فنعمة وحدة الصف هي محور أساسي ندور حوله جميعا . وهي من الغايات التي أرادها جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام .. فتركيز قادة محور المقاومة على الوحدة وتوسعة نطاقها وشموليتها غاية عظيمة ليس فقط بنطاق البلدان العربية والإسلامية بل عالمية إنسانية بمختلف اللغات عالمية بعالمية القرآن المبارك الذي هو لكل الأمة وله قرين مبارك رحمة للعالمين سيدنا محمد و آله عليهم السلام.

وكذالك الطبيعة والوجود خدمتها للمخلوقات شمولية دون إقصى . إنما الرفض للظلم والظالمين . ولا تختلف المواسم والفصول الأربعة في الخدمة فكل موسم او فصل يقدم خدمة شمولية هكذا إن أختلفنا في سبيل الخدمة لا في سبيل الظلم والشمس والقمر للحساب الموحد للأمة وأشهر الأسابيع وأيام توحد الأمة.واختلاف الفصول للمنفعة . اما الخدمة شمولية شمس للامة قمرا للامة هواء للأمة ماء للمخلوقات وارض سفينة تحمل الأمة لا اقصاء ولاإلغاء بل رفض للظلم لإنه من الشرك الأكبر. هذه غاية الرسالات السماويةالمقدسة.وكل طقوس الأديان تدعوا للإنسانية وخير دين هو الإسلام الكامل رحمة للعالمين كل ما نعمله في صلاتنا وصيامنا يدعوا للوحدة قبلة واحدة للناس .قام بتطهيرها سيدنا محمد ووصيه الإمام علي عليهما السلام لتكون هناك عبرة بتطهير قلوبنا . لنتصل بقبلة الوجود ومنها تسري إلى المسجد الأقصى وتعرج الى عرش الوجود عقل الوجود . سدرة المنتهى حوار من اختارهم الله سيد الوجود واصل الوجود سيدنا محمد واله عليهم السلام .

فهكذا نحترق  كل يوم لتذوب الأرواح لتزداد لمعانا وصفاء للتخلص من كل الأهواء بتعاون وتواصي المؤمنون تواصي بالحق والصبر والجهد والجهاد في العمل الصالح أمر ترويض النفس لا حول بذالك إلا بعون الله ونصره وتأييده ونحن برجاء لا ينقطع بباب الله وباب رسوله والمؤمنون نتوسل بالعين. لنتصل  بعلم وعين وحق اليقين

بالشريعة والطريقة والحقيقة .حقيقة الوصول لأصل

الوجود والشكر لواجد الوجود.

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
موت الأبرياء وثقافة الشعوب
المقاومة الذهب المصفى إذا أحرقته أزداد لمعانا. 
بئس الاعلام العراقي وأشقائه منبع الطاقة السلبية وهدفه تدمير العراق
التراجع والانهيار..في مهزلة إعادة الانتشار
فنتازيا  نقاشية ..!
إيران تحقق أهداف ثورتها ولم تخذل سيف القدس
الشهيد "أحمد كاظمي": إن شاء الله سيصلك خبر شهادتي.
نشوة عالم السلطة والمال..!
عن وجودات هزيلة, وإمبراطوريات متفككة..!
ماذا حدث مع كاكا ابو حسين ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
Mohammed : صارت زحمة!!!!! هو راح خرب الاتفاقية الصينيه واخرهه واخر العراق 10 سنين احقر رئيس ؤزراء اجه في ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
Mohamed : هذا الذي يدعى مصطفى عبد اللطيف مشتت ماهو الا اضحوكة ولايوجد اي شيء يوحي الى انه رئيس ...
الموضوع :
الكاظمي يعلن رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة
منتظر السعيدي : نهنيء صاحب العصر والزمان مولانا الحجة المنتظر(عج) ومراجعنا العظام وعلى رأسهم اية الله العظمى السيد الحسيني السيستاني ...
الموضوع :
أدخل وارسل تهنئة بالعيد
زيد مغير : سيقوم ملك الاستخراء وولده وابن زايد وابن خليفة بتكريم هذا الجندي الصهيوني واعتبار هذا المصلي خارج عن ...
الموضوع :
فيديو مؤلم لجندي اسرائيلي قذر يركل احد المصلين الفلسطينيين الا لعنة الله على المطبعين
ضياء عبد الرضا طاهر : الى شعب فلسطين الى اهالي غزة رجالها واطفالها ونسائها تحيه اليكم جميعا ونعل الله المجرمين الذين يعتدون ...
الموضوع :
سرايا القدس :سنفاجئ المستوطنات بليلة حمراء عند الـ9 وندعو للصعود فوق المنازل لتكبيرات العيد
رسول حسن..... كوفه : ادام الله بركات وفيوضات السيد السيستاني وحفظه من كل سوء ومكروه.. وحيا الله صمود الشعب الفلسطيني واهالي ...
الموضوع :
الامام المفدى السيد علي السيستاني :نؤكد مساندتنا القاطعة للشعب الفلسطيني
اسماعيل النجار : اتمنى لموقعكم النجاح والتألق الدائم ...
الموضوع :
إصبري يا فلسطين حتى تستيقظ النخوة العربية
ضياء عبد الرضا طاهر : الاستاذ اياد لماذا يتدخل السفير البريطاني لديكم ؟ هذا السفير هو دﻻل وليس سفيرا دﻻل مال افلوس ...
الموضوع :
لماذا يتدخل سفير بريطانيا في بغداد بشأن عراقي خاص؟!
Mohamad Dr : من الخزي والعار السماح لدواعش الجنوب ومخلفات الحملة الأيمانية أن تهاجم قنصلية الجمهورية الأسلامية. واللة متسستحون على ...
الموضوع :
قائد شرطة كربلاء: الوضع في المحافظة جيد
زيد مغير : التشارنة صنيعة أعداء العراق واعداء المرجعية الرشيدة وهم خليط من داعش وعصابة البعث ببغاوات ظافر العاني وزبانيته ...
الموضوع :
لماذا إنسحب بعض التشارنة من العملية السياسية؟!
فيسبوك