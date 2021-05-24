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إيران تحقق أهداف ثورتها ولم تخذل سيف القدس


 

هشام عبد القادر ||

 

إننا نعيش في أيام نشاهد فيها بركة ثورة روح الله الخميني..الداعي لوحدة صف المسلمين وتحديد سهم البوصلة نحو العداء لأعداء الإسلام والمسلمين وحققت النجاح وكللت الأهداف بالواقع العملي بروح الإنتصارات.. لم تخذل سيف القدس ولا سيف إلا ذي الفقار فكل السيوف لا تنتصر إلا بمعرفة سيف الحق الأول فكلمة الشكر من القيادات الإيرانية تحمل رسالة مفادها شكرا سليماني شكرا خامنئي مسمياتكم فيلق القدس حقيقة فعلية يوم القدس العالمي حقيقة ..

اليوم كل دول محور المقاومة تقترب من اليوم المعلوم الأقرب من أي ايام مضت إنه يوم أفول وزوال بني صهيون وبني سعود من المقدسات..

ونحن نطالب المتأخرين الإلتحاق .

إلى صف المقاومة حتى بالكلمة فكل قادة دول محور المقاومة كلمتهم واحدة تدعوا الوحدة فأينما التحقنا فقد عبرنا السبيل إلى القدس ووعد الاخرة اقترب..  أولوا بأس شديد رجال ينظرون إلى أقصى الوجود.. ليعم السلام والخير..

والحمد لله رب العالمين

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