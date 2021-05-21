المقاومة الفلسطينية قوة ثابتة وهدنة اليهود غير صادقة..

هشام عبد القادر ||

المقاومة الفلسطينية تقاتل ببسالة بينما بني صهيون من خلف جدار . نعم نحن نؤمن بدهاء بني صهيون دائما لا يريدون للحرب أن تطول هم ليس أغبياء مثل بني سعود فعندما لا يرون تحقيق أهداف يعلنون الهدنة مثل هدنة اليهود في عهد البعثة للرسالة المحمدية فهم ينقضون العهود ويخادعون يضربوا الإسلام والمسلمين بطرق غير مباشرة ولم يقفوا اليوم في الأقصى إلا لأمر محتوم.. فلا تستمر الحرب لأكثر من شهر في مواجهة مباشرة..

بينما بني سعود عقلية صهيونية تطغى على العمق في التفكير عقلية إعرابية إرهابية..

ونرى ثبات المقاومة الفلسطينية لتحقيق المراد لتحرير القدس .

فسوف يستمر الجهاد المقدس واما اليهود يستمروا بالخداع والهدنة المنقوضة في كل المعاهدات وسوف يستمر خداعهم.. إلى يوم زوالهم..

باليوم المعلوم..

واخيرا نبارك للمقاومة الفلسطينية لتحقيق النصر المؤيد من الله ورسوله والمؤمنون.

والحمد لله رب العالمين