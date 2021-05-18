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ظافر "طافر" العاني يعاني من عقدة نقص حادة..


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ البعثيون الأوغاد جميعاً يعانون من عقدة نقص حادة ومزمنة أسبابها كثيرة لستُ بصدد شرحها الآن في هذه الكلمات المختصرة..

البعثيون جبناء جداً، وقتلة مارقين، وسراق أذلاء، ومجرد حفنة من الكذابين الأفاقين، ولا يوجد مَن هو أسوء من بعثي..

و العاني "الطافر" ظافر غير الظافر بكل ما يمثل من قبح وسوء هو مثال البعث والبعثيين في هذا البلد الذي لم يجتث هذا المرض الخبيث "البعث" من جسده كما ينبغي مع شديد الأسف..

البعث والعاني وأمثاله من البعثيين   كان ولا يزال وسيبقى العدو الأكثر ضرراً على العراقيين.

مَن سلم بغداد يا "طافر" للإحتلال الأمريكي؟

أليس هو بعثك القميء النتن؟

أليست هي السياسات البعثية الصدامية الحمقاء التي كنتَ انتَ تطبل لها بلباس الخسة والجبن والذل والعار "الزيتوني"؟

يا عار "عانة" التي ينبغي لها بكل تاريخها وشموخها أن تتبرأ منك انتَ وبعثك "والزيتوني" هو مَن سلم بغداد للإحتلال الأمريكي فلا تزايد على بغداد ورائحة هزيمتكم تزكم أنوفنا..

البعث مَن سلم بغداد للإحتلال الأمريكي، والبعث مَن مزق الوحدة العربية والإسلامية، والبعث هو سبب إنتكاسة العراق وكل هزائم العرب والمسلمين..

ونحن لسنا بعيدين عن تاريخكم السيء.

القدس تحررها مقاومة الشرفاء..

تحررها المقاومة الحقيقية التي لا تفجر الأسواق والساحات والشوارع ولا تفخخ لكي تفتك بالأبرياء العزل من شيوخ وأطفال ونساء..

المقاومة التي لا تحز الرؤوس على إعتبارات طائفية..

المقاومة التي لا يدعمها "الإحتلال الأمريكي" لكي تمارس عمليات إرهابية بشعة داخل العراق..

المقاومة التي لم تمهد لداعش الإرهابية وتستقبلها وتتحول إلى جزء منها.

الحرية والمقاومة كالشرف لا يمكن تجزئتها نعم..

فمَن أنت لكي تتحدث عن الحرية والمقاومة والشرف؟أين أنت أيها البعثي الذليل من الحرية؟

بعدك مصدگ حچي عمك ابو الحفرة من چان يگول: العزة بخشوم الرجال؟

وأين أنت أيها "الطافر" من المقاومة؟

أي مقاومة تقصد؟

وهل تسمي إرهابكم مقاومة؟

أنت لا تدرك معنى المقاومة فأنت لست مقاوماً.

بس العتب مو عليك "طافر" انت ما تسوة العتب..

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