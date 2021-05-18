الى الذين يصرخون نهارا نازل اخذ حقي وليلا يريدون التطبيع مع اسرائيل

الى الذين يريدون التطبيع مع اسرائيل في داخل العراق هل قراتم او سمعتم بما يسمى بالنشيد الوطني الاسرائيلي !!! يا من صرختم ليل نهار ترددون نازل اخذ حقي والى اخره من الشعارات الزائفة وحرقتم العراق وقتلتم وتطاولتم على القوات الامنية البطلة وعلى الحشد الشعبي المقدس وقادته المجاهدين الابطال الاحياء منهم والشهداء

ان لم تقراوا او تسمعوا نشيدهم الحاقد على العرب والمسلمين فاننا سنضعه امامكم لعلكم ترعوون لكن هيهات ذلك لانكم قد استلمتم الاموال السحت الحرام منهم واصبحتم فاقدي البصيرة تلهثون وراء ما يخرج من بطونهم

اليكم هذا النشيد الدموي الحاقد :

כל עוד בלבב פנימה

נפש יהודי הומיה

ולפאֲתי מזרח קדימה

עין לציון צופייה -

עוד לא אבדה תקוותנו

התקווה בת שנות אלפיים

להיות עם חופשי בארצנו

ארץ ציון וירושלים.

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ترجمة النشيد :

- طالما تكمن في القلب نفس يهودية !

- تتوق للأمام ، نحو الشرق

- أملنا لم يصنع بعد !

- حلم ألف عام على أرضنا

- أرض صهيون وأورشليم

- ليرتعد من هو عدو لنا

- ليرتعد كل سكان ( مصر وكنعان)

- ليرتعد سكان (بابل )

- ليخيم على سمائهم الذعر والرعب منا

- حين نغرس رماحنا في صدورهم !

- ونرى دماءهم تراق

ورؤوسهم مقطوعة !

- وعندئذ نكون شعب الله المختار حيث أراد الله !