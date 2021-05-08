المقالات

حسچة سياسية ...


 

✒️ عمر ناصر *||

 

في فترة التسعينات وتحديداً مابين عام ١٩٩٧ وعام ٢٠٠٠ التي كانت هي اقسى فترة بالحصار الاقتصادي على العراق واصبح المواطن يبحث عن استخدام وخلق البدائل لغرض ديمومة حياته اليومية ابتداءاً من استخدام التمر بدل السكر وانتهاءاً بقلب البنطرون على وجهه الداخلي لكي يبدو كانه شراء جديد عند اقتراب العيد..

في احدى المرات اخذني احد الاخوة الى محافظة كربلاء الذين هو حي يرزق والتي كانت تعاني تداعيات نفس معاناة بقية المحافظات العراقية الاخرى وبقيت هناك ليومين في عطلة نهاية الاسبوع ، تعرفت من خلالها على اهل هذه المدينة الطيبة التي لم يسبق لي اطلاقاً زيارتها ولم يسبق لي من قبل زيارة صبطي الرسول( ع ) من قبل بل لم اعرف شيء عن لطف أهلها وحفاوتهم وحرارة ترحيبهم بي الا بعد سماعهم انني ضيف قادم لهم من بغداد، فكانت لي فرصة لطيفة للتعرف عن كثب على طبيعة هذا المجتمع وثقافته .

سيد كامل ابو الباگلا ودهن له محل صغير داخل سوق كربلاء يقع في وسط الولاية كما يطلق عليها اهل المدينة ولعل بعض الاصدقاء سيتذكروا تفاصيل هذه الذكريات ، والقادم لهذه المحافظة لابد له زيارته للاستمتاع باجواءه الشعبية العتيگه والتمتع بطعم الدهن الحر المميز هناك الذي يترك بصمة حقيقية لاتنسى اطلاقا حتى بعد مرور سنين عديده والدليل انني اليوم احن لزيارة هذه المدينه ومما جعل ايضاً عندي فضول اكثر لزيارة المحافظة بأستمرار في وقتها والتقرب لاهلها رغم بعد المسافات واختلاف الظروف.

اليوم نرى ان هذه المدينة قد انتجت لنا الكثير من الوجوه السياسية التي كان لها ثقل كبير في العملية السياسية ، واستطاعت ان تكون مركز الجذب الاول للكثير من الاحزاب والتيارات لما لها من مكانة دينية مقدسة ، واعتقد كان من الاولى ان تكون لهم بصمة لغرض اعلاء شأنها فتكون نموذج حضاري وانساني مرموق اضفة لبعدها الديني تحتذي به بقية المحافظات الاخرى .

سالفتنا المسؤولين والسياسيين من ٢٠٠٣ لحد اليوم ما تحنون على هالمدينة لو بعدكم ماكلتوا من سيد كامل ابو الباگلا ودهن ؟؟

 

عمر ناصر / كاتب وباحث في الشأن السياسي

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحكومة الالكترونية واهميتها
حسچة سياسية ...
صناعة أجيال المستقبل..!
ما الذي يمنع القوى من التحالف؟!
المنهج السياسي في الاسلام
الحالة بائسة، لكن ..!
القدس أقرب..يوم القدس العالمي
الكيان الصهيوني غير معترف به وهو سرطان خبيث
المعارف مطلوبة ومعرفة التشريع سيدها والحوزة مقرها
الخروج عن النهج الخُميني تعطيل وضياع!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.42
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 1.15
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.78
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك