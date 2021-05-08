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"مجاهدو القدس" يشيعون ابو فكر البحار..


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ لا بعثية بعد اليوم..

هذا بعض ما كان يردده المجاهد ابو فكر البحار في شوارع البصرة ومنتدياتها..

اشاهده يتجول على  دراجته الهوائية يحمل لافتاته التي كتب عليها "الموت للبعث الكافر" وعبارة "لا بعثية بعد اليوم" وعبارات أخرى تحمل نفس المعنى تقريباً..

ابو فكر في كل مكان في هذه المدينة هو بقايا التمر، ومذاق شط العرب التاريخي، هو السرّاجي والخورة وجزيرة السندباد وازهار الدفلى وكل شيء جميل في البصرة التي حطمها البعث الكافر، وأوقفه الفساد الفاجر..

ابو فكر رائحة المدينة الفواحة بالطيبة والمحبة وعشق الحياة.

ابو فكر..

مناضل عتيد شهدت له جدران المدينة القديمة التي كان يعلق عليها المناشير منددة بسياسات البعث الكافر الإرهابية، كما يشهد له أهل المدينة بتدينه وخلقه وسجاياه الكريمة، يشهد له أهل المدينة كم كان صابراً جلدا لم تثنه المحن عن مواصلة مشواره الذي بدأه وهو في عهد الصبا الجميل وبقي وفياً يحث السير فيه وهو يحمل لافتاته التي كانت منشوراً سرياً يخترق شوارع التنومة والعشار والصبخة الكبيرة والجمهورية..

ابو فكر..

الذي كان يحافظ على مواعيد صلاته، كم كان حريصاً جداً على اداء الصلاة في أول وقتها..

الرجل كان خلوقاً متسامحاً لا يحمل حقداً على أحد، كان يطوي شجاه ويقول: البعث عدونا.

كم كان يقابل الإساءة بالإحسان ويبتسم بوجوه الذين يسخرون منه لأنه كان يحمل رسالة يريد إيصالها للجميع بأن البعث هو العدو فأحذروه..

في حمّارة قيظ البصرة كنتُ اراه "ابو فكر" متعباً يمسح العرق عن جبينه لكنه لا يفتر عن الدوران بما يحمل من لافتات..

في الشتاء القارص تحت "أزيز" المطر ابو فكر يجوب شوارع المدينة المنهكة منهكاً يحمل اللافتات..

لا يتحدث كثيراً..

تشغله آهاته والرسالة التي يحملها وكأنها نعوش مَن فقد من أهل بيته تحت مقصلة البعث الكافر..

أبو فكر البحار كسندباد المدينة وحكاياه حكايا المدينة الموجعة.

شاء الله تبارك وتعالى أن يتوفاه في هذه الأيام المباركة..

ليست صدفة إنها المشيئة..

اليوم توافد الأحرار كالسيل الهادر لإحياء يوم القدس العالمي وكانوا على موعد مع جنازة "الحر" البحار..

لينقل لنا البحار آخر كلمات رسالته ووصيته:

انه يشارك في إحياء يوم القدس العالمي محمولاً على الأكتاف..

لا يشيعه إلا أحرار هذه المدينة وكأنها كانت الوصية..

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