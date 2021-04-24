السموات والأرض تعلن طوعا هذا زمن محور المقاومة..

هشام عبد القادر ||

تسخير السموات والأرض لم يحن الوقت أن تسخر للإنسانية حتى ظهور الإنسان الكامل ولكن تعلن أن الزمن حان لوحدة محور المقاومة لتوحيد صف الإنسانية لمواجهة قوى الشر بالعالم..

فنحن بكل عام نشاهد تضامن العالم الحر مع قضية يوم القدس العالمي فكل عام من شهر رمضان المبارك نجدد العهد بوحدة وتضامن أحرار العالم مع قضية القدس وبالأصح وحدة قدسية القلوب قبل وحدة المقدسات ..

لقد ظهر العصر الجديد عصر محور المقاومة بظهور روح الله الخميني رحمه الله ولم يكن هذا الظهور وحيدا بل له أوتاد ورجال الله في كل البلدان منها اليمن العزيز الركن الأول اليماني الذي يحمل معاني مقتبسة من الكساء اليماني الذي يشمل العالم بالرحمة ..

وأيضا العراق العريقة بلد الأئمة الأطهار عليهم السلام وسوريا زينب عليها السلام ولبنان جبل عامل ورجال جبل عامل وإيران قم المقدسة التي قامت منها روح الثورة الإيرانية التي تحمل هيهات منا الذلة شعار الإمام الحسين عليه السلام وكل الأحرار بالعالم موحدة على صف سفينة النجاة سفينة كربلاء المقدسة..

ولا تراجع أبدا عن هذا الخط الحسيني .. .

والعالم في تقدم نحو تحرير القلوب المقدسة من الجبت والطاغوت وتحرير المقدسات والشعوب بإذن الله والحمد لله رب العالمين

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