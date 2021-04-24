المقالات

السموات والأرض تعلن طوعا هذا زمن محور المقاومة..


 

هشام عبد القادر ||

 

تسخير السموات والأرض لم يحن الوقت أن تسخر للإنسانية حتى ظهور الإنسان الكامل ولكن تعلن أن الزمن حان لوحدة محور المقاومة لتوحيد صف الإنسانية لمواجهة قوى الشر بالعالم..

فنحن بكل عام نشاهد تضامن العالم الحر مع قضية يوم القدس العالمي فكل عام من شهر رمضان المبارك نجدد العهد بوحدة وتضامن أحرار العالم مع قضية القدس وبالأصح وحدة قدسية القلوب قبل وحدة المقدسات ..

 لقد ظهر العصر الجديد عصر محور المقاومة بظهور روح الله الخميني رحمه الله ولم يكن هذا الظهور وحيدا بل له أوتاد ورجال الله في كل البلدان منها اليمن العزيز الركن الأول اليماني الذي يحمل معاني مقتبسة من الكساء اليماني الذي يشمل العالم بالرحمة ..

وأيضا العراق العريقة بلد الأئمة الأطهار عليهم السلام وسوريا زينب عليها السلام ولبنان جبل عامل ورجال جبل عامل وإيران قم المقدسة التي قامت منها روح الثورة الإيرانية التي تحمل هيهات منا الذلة شعار الإمام الحسين عليه السلام وكل الأحرار بالعالم موحدة على صف سفينة النجاة سفينة كربلاء المقدسة..

ولا تراجع أبدا عن هذا الخط الحسيني .. .

 

والعالم في تقدم نحو تحرير القلوب المقدسة من الجبت والطاغوت وتحرير المقدسات والشعوب بإذن الله والحمد لله رب العالمين

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سعدي يوسف طائفي إرهابي..وحسين القاصد وطني غيور
فن المخابززات..لغات مندرسة
نظرة مبكرة عن قرب..الخلفيات الثابتة ستكرر المشهد الانتخابي
على اصحاب الكلمة ايقاف استهتار الصفحات الفيسبوكية
الثبات على القيم..!
الشباب ومرحلة التصدي للافكار المتطرفة
السموات والأرض تعلن طوعا هذا زمن محور المقاومة..
وزير الثقافة يكرم المعتوه سعدي يوسف
المقاصدُ الضائعة.. في الأغلاطِ الشائعة(40)
السيد وزير الثقافة وتكريم المسيء
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك