المقالات

السلام على سليماني والمهندس


 

إياد الإمارة ||

 

✍️ السلام على القائدين الشهيدين سليماني والمهندس..

السلام على الأحياء عند ربهم يُرزقون..

السلام عليكما يا عبديّ الله الصالحَين لقد صدقتما ما عاهدتما الله عليه حتى عرجتما أحياء يتلقاكما أهل السماء مستأنسين بقدومكما..

السلام على سليماني..

السلام على جمال المهندس..

السلام على جميع الشهداء..

السلام على الشهيد الحاج حميد تقوي والشهيد أبو حبيب السكيني والشهيد ابو كوثر الشاوي والشهيد ابو شرار الموسوي وبقية الشهداء الذين صنعوا بدمائهم الزكية نصر العصر بين يدي إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف.

يا سليماني..

يا جمال المهندس..

نحن لم ننسكم لا ولا طرفة عين، نتذكركم كل لحظة ننعم بها بالأمان، ونسعد بها بإنتصار محور المقاومة على أكثر من صعيد من اليمن إلى العراق وسورية ولبنان وفلسطين..

بكما أنتما انتصرنا في هذه الميادين تحت قيادة الإمام القائد الخامنئي روحي فداه بين يدي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف..

يا سيديّ أنتما في أحداق العيون وفي شغاف القلوب، أنتما في كل البقاع المقدسة نوراً ينزل من سماء الحياة لينير دنيا الموت.

كلماتكما، خطواتكما، تويجيهاتكما، إبتسامتيكما، تواضعكما، إيمانكما بالله تبارك وتعالى، طاعتكما لولي الأمر، كل ذلك رأيناه ماثلاً أمامنا ولا يزال كذلك.

الصورة من المرقد الطاهر للولي الصالح القائد الشهيد سليماني رضوان الله عليه وقد تجمع المؤمنون يتلون القرآن، فهذه مراقد الصالحين محاريب العباد الذاكرين الذين تلهج قلوبهم والسنتهم بذكر الله عز وجل..

الصورة ليست غريبة إذ البقعة روضة من رياض الجنة إدخرها الباري لتكون مسجداً يصلي به أولوا البصيرة الأحرار الأبرار.

هناك حيث الجسد الطاهر الذي اختلط بجسد الجمال المهندس تشعر بنبض الحياة الذي ينتشلك من ظلمات الموت فتستفيق تُسبح لله الواحد الأحد.

إننا نحتفي بكما ونتذكركما لكنا أعجز ما يكون عن تصور منزلتكما عند الله سبحانه وتعالى..

فكيف الوصول إلى معرفة ذلك؟

كيف الوصول إلى المعرفة التي نحن أحوج ما يكون لها بين أمواج الجهل والضلالة؟

السلام على سليماني والمهندس شهداء عند ربهم يُرزقون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السعودية مجبرة على الحوار مع إيران
الصدريون قادمون للانتخابات ... !!
ثم أكتفيت..!
سوالف شارع مكبوت..!
السلام على سليماني والمهندس
ماذا لو رُفع الحصار عن إيران؟!
الانتخاب الفردي..
لم أجد تفسير أبدا..أعينوني..!
هرج سياسي..!
فكرة مجلس محافظة حقيقي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك