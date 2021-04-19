إياد الإمارة ||

✍️ السلام على القائدين الشهيدين سليماني والمهندس..

السلام على الأحياء عند ربهم يُرزقون..

السلام عليكما يا عبديّ الله الصالحَين لقد صدقتما ما عاهدتما الله عليه حتى عرجتما أحياء يتلقاكما أهل السماء مستأنسين بقدومكما..

السلام على سليماني..

السلام على جمال المهندس..

السلام على جميع الشهداء..

السلام على الشهيد الحاج حميد تقوي والشهيد أبو حبيب السكيني والشهيد ابو كوثر الشاوي والشهيد ابو شرار الموسوي وبقية الشهداء الذين صنعوا بدمائهم الزكية نصر العصر بين يدي إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف.

يا سليماني..

يا جمال المهندس..

نحن لم ننسكم لا ولا طرفة عين، نتذكركم كل لحظة ننعم بها بالأمان، ونسعد بها بإنتصار محور المقاومة على أكثر من صعيد من اليمن إلى العراق وسورية ولبنان وفلسطين..

بكما أنتما انتصرنا في هذه الميادين تحت قيادة الإمام القائد الخامنئي روحي فداه بين يدي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف..

يا سيديّ أنتما في أحداق العيون وفي شغاف القلوب، أنتما في كل البقاع المقدسة نوراً ينزل من سماء الحياة لينير دنيا الموت.

كلماتكما، خطواتكما، تويجيهاتكما، إبتسامتيكما، تواضعكما، إيمانكما بالله تبارك وتعالى، طاعتكما لولي الأمر، كل ذلك رأيناه ماثلاً أمامنا ولا يزال كذلك.

الصورة من المرقد الطاهر للولي الصالح القائد الشهيد سليماني رضوان الله عليه وقد تجمع المؤمنون يتلون القرآن، فهذه مراقد الصالحين محاريب العباد الذاكرين الذين تلهج قلوبهم والسنتهم بذكر الله عز وجل..

الصورة ليست غريبة إذ البقعة روضة من رياض الجنة إدخرها الباري لتكون مسجداً يصلي به أولوا البصيرة الأحرار الأبرار.

هناك حيث الجسد الطاهر الذي اختلط بجسد الجمال المهندس تشعر بنبض الحياة الذي ينتشلك من ظلمات الموت فتستفيق تُسبح لله الواحد الأحد.

إننا نحتفي بكما ونتذكركما لكنا أعجز ما يكون عن تصور منزلتكما عند الله سبحانه وتعالى..

فكيف الوصول إلى معرفة ذلك؟

كيف الوصول إلى المعرفة التي نحن أحوج ما يكون لها بين أمواج الجهل والضلالة؟

السلام على سليماني والمهندس شهداء عند ربهم يُرزقون.