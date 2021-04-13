المقالات

إيران الخميني ليست كما كان الشاه..


 

هشام عبد القادر || 

 

أشرقت شمس روح الله مصطفى ابن احمد الخميني رجل قم الذي قامت بنفسه روح المقاومة العربية والإسلامية وإلا أين كانت قبله الدول العربية والإسلامية دور المتفرج لدولة فلسطين المحتلة .  فظهرت شمس المشرق بنور وعصر الصحوة والنهضة بمبداء الوحدة الإسلامية وإعلان يوم القدس العالمي وتصحيح المسار والخط نحو بوصلة مقارعة المستكبرين .  وظهر العرفان على أصوله الحقيقية لإن العرفان قائم على علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وعلى الشريعة والطريقة والحقيقة فقال الحق قم يا إنسان لتقول للعالم هذا خط الإمام الحسين عليه السلام هو خط الحقيقة وروح الحقيقة وأصل الحقيقة فقامت الدنيا تردد لبيك يا خميني. لإنك فارس آل محمد عليهم السلام لست مبتدع وإنما مجدد لثورة الدم الذي ينتصر على السيف مجدد وداعي الصحوة الإسلامية التي تدعوا للوحدة الإسلامية والإنسانية فلم تخطئ في المسيرة الحسينية التي هي أصل كل الثورات نعم ثورة إيران ليست الأولى بل ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي أصل الثورات وهو الذبح العظيم منذوا الأزل وهو ملهم كل أحرار العالم منذوا الأزل هو الصيحة في القرون الأولى والأخرى .  صيحة الحق حسينية للأبد . 

فسار الخميني على نهج ثورة كربلاء ليقول للعالم الإمام الحسين عليه السلام لم يموت ولن يموت بل هو الشهيد الحي هو أبا الأحرار هو سيد الشهداء هو اللسان التي تنطق بلسان الإمام الأعظم لسان الصدق في الأخرين الإمام علي عليه السلام .فمن يريد يعرف اين اول الثورات هي ثورة كربلاء المقدسة ومتى كان الفداء وأول تضحية هو الذبح العظيم الإمام الحسين عليه السلام وما كل الثورات إلا قبس من كربلاء المقدسة . قامت الثورة الإيرانية بالقلم والعرفان والورود وليس كما يتهم البعض إنها دول أخرى أجنبية تدخلت هذا وهم إنما صحوة شعبية قامت على أساس العلم والمعرفة نور يشع في القلوب لتقول للظلم لا وايضا ثورة فكرية بإمتياز قامت على نهج علم الإسلام المحمدي الأصيل وليس على علم الفكر المتطرف . أيضا توحدت على هذه الصحوة العالمية كل أحرار العالم . وسيتسع نطاق الحرية الفكرية والثورية على العالم لتكون هناك قوة تسمى وحدة محور مقاومة أحرار العالم ضد المستكبرين .دولة المستضعفين الموعودة بالحياة   والأمل .. دولة أنصار الله دولة حزب الله وينهزم حزب الشيطان اللعين .. والفارق بين المسافة هو الصبر ليصل العالم للسلام العالمي بإذن الله .. والخير يعم العالم .

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أيا مالك القلوب..نحن الغرباء ولست انت الغريب..!
كيف أوفيك حقك ؟
العلاقات التنكرية.. والصراعات النمطية
تلون بعض نواب البرلمان
إيران الخميني ليست كما كان الشاه..
موج الذل وسفينة العز..!
رد على المدعو سجاد تقي ح5
كيف يستغفل الغرب المغتربين؟!
دعونا نختلف..ولكن..!
العراق وأزمة الوعي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك