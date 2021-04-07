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حديث الحكومة وحديثهم وحديث العراقيين..


 

إياد الإمارة ||

 

✍️ ليس الغريب أن يكذب البعض في شهر نيسان "كذبة نيسان"، لكن الغريب أن يصدق هذا البعض وبعض مَن يسمعهم هذه الأكاذيب ويروج لها ويتفاعل معها وكأنها حقائق دامغة!

صايرة، دايرة؟

كذبوا علينا في نيسان وتحديداً في هذا اليوم وقالوا لنا أن "حزب" البعث قد تأسس في هذا الشهر والحقيقة إنه ليس حزباً بل هو عصابة تجمع رزمة من الشذاذ والقتلة الجبناء..

وقالوا إن زعيم هذه العصابة الماجنة ولد في هذا الشهر بنسب علوي!

والحقيقة أن ولادة هذا الأخرق ونسبه مجهولان تماماً ولا نعلم عنهما شيئاً.

يا لنيسان وأكاذيبه.

البداية من حديث الحكومة عن المنجزات التي بدأ المواطن يلمسها!

والحقيقة إن المواطن انكوى بها منذ مدة ليست قصيرة، ومن هذه المنجزات:

١. تأخير رواتب الموظفين في الدولة العراقية منذ تسنم هذه الحكومة لمهامها وإلى يومنا هذا.

٢. الخدمات من سيء إلى أسوء "ولو على بنيان العام چان أحسن"..

٣. زاد الضغط على مدن العراق الجنوبية بشكل سافر والقضية لا تنحصر بالمنافذ الحدودية.

٤. وبما يتعلق بمكافحة الفساد كل أنواع الفساد، أعتقد إن على السيدة إنشراح أن تزغرد..

"زغردي يا إنشراح"

٥. لكن علينا أن نتذكر موكب دولة رئيس الوزراء خلال زيارته إلى أمريكا للقاء الخاسر ترامب، لقد كان إنجازاً مبهراً..

٦. وبما يخص العلاقات الدولية والإتفاقات الإستراتيجية "راح نشبع فول وطعمية ومنسف" والصين هي الخاسر الأكبر، فعلاً إنجاز يصل حد "الأعجاز"..

٧. ولا يفوتنا أن نذكر إنجاز الشروع بإعداد قاموس مصطلحات عراقية جديد تم فيه تطوير مصطلح السوشل ميديا إلى شوشل ميديا، والكبوة إلى كبة..

فعلاً إنجاز!

٨. الإنجاز الأحدث هو قانون موازنة العام (٢٠٢١)..

موازنة أبو غايب

الخالية من فرص عمل للعاطلين، والتي تم خلالها رفع سعر صرف الدولار، ووو الخ.

٩. وليس هذا فحسب فقد خرج السيد رئيس مجلس الوزراء بنفسه "ركزوا" لمتابعة أسعار البضائع في السوق العراقية وأوصى بمحاربة جشع التجار الذين رفعوا سعر البضاعة مع إرتفاع سعر الدولار!

لماذا كل هذا الجشع يا تجار؟

ما علاقة رفع سعر صرف الدولار بأسعار البضائع والسلع؟

ما ذنب الحكومة التي تدافع عن الفقير وتحاول حمايته بقوة وأنتم تصرون على محاربته؟

هذا والتمسكم العذر إن كانت هناك إنجازات أخرى فاتني ذكرها، وأنا على يقين بسعة صدر حكومتنا الموقرة الذي يتجاوز عن هذه السيئة مني.

حديثهم إن "الشيعة" وإيران أعوان و عملاء وحلفاء وذيول لليهود الصهاينة، وإن الشيعة بما فيهم السيد حسن نصر الله يتآمرون على الفلسطينيين لصالح الصهاينة..

هذا ما سمعناه من السعوديين والإماراتيين وغيرهم من أعراب الذهن الخالي، ونتيجة لذلك هجم علينا قرابة (٦٠٠٠) سعودي فخخوا أنفسهم لكي يقتلوا الشيعة الروافض الكفرة "اليهود" لأنهم أعوان وحلفاء وعملاء لليهود الصهاينة، ومثلهم أو يزيدوا عنهم من الإماراتيين والمغاربة وحتى من الفلسطينيين أنفسهم..

هجم كل هؤلاء يقتلون شبابنا وشيوخنا وأطفالنا ونسائنا في الأسواق والطرقات نصرة للقضية الفلسطينية!

وثأراً للكرامة العربية التي أهدرها الشيعة!

وما هي النتيجة؟

النتيجة بأن هب أكلة زواحف الصحراء يتسابقون للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين للوقوف أمام التشيع الذي تخشاه دول "ممالك وإمارات الرمل الخاوية"

النتيجة أن تبادر كل من السعودية والإمارات لخنق قناة السويس العربية لصالح موانئ الكيان الصهيوني "إيلات وعسقلان" وسيُنقل النفط الخليجي عبر الأراضي السعودية إلى الكيان الصهيوني ومنه إلى أوربا دون المرور بالسويس العربية!

النتيجة أن كل دولة عربية أو إسلامية لا تؤمن بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ستكون عرضة لعدوان سعودي إماراتي يستهدف أمنها وإقتصادها وثقافتها وكل شيء فيها كسوريا واليمن!

وبالمناسبة فإن العدوان التاريخي السعودي التكفيري على العراقيين قد توقف فجأة ودون سابق إنذار نتيجة للسياسة الحكيمة لحكومتنا الموقرة!

 هذا مو إنجاز؟

ومقابل هذا الإحسان السعودي -وإن كان متأخراً- فراح نطيّح كل جرائم السعوية والإماراتية ضدنا جوة الفراش!

"طاح الحطب"

وسنفتح صفحة جديدة مع السعوديين والإماراتيين كلها محبة وسلام ويا سلام سلم.

هل بقي للعراقيين ما يتحدثون به في شهر نيسان "أبو الچذب" هذا؟

هل الثورة واجبة لتصحيح المسار ووضع العراق على الطريق الصحيح؟

متى وأين وكيف تكون الثورة؟

قبل السلام أم بعده؟

اسألة أتمنى أن ندخر إجاباتنا عنها لما بعد شهر نيسان لكي نتبين الحقيقة كما هي لا أن نتفاجئ بأن هذه الأجوبة مشمولة بكذبة نيسان هي الأخرى.

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