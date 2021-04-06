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دعبول "العروبي" طلع من أصل إيراني..!


 

إياد الإمارة ||

 

✍️ دعبول هذا وطني جداً!

وطني عروبي من أصل "إيراني" تصوروا؟

(فايق الشيخ علي مرندي)

وأهل هذه المدينة المقدسة يعرفون أهل المرندي -وهم عائلة قليلة العدد وليسوا عشيرة- ببيت الترك!

تصوروا؟

لستُ مهتماً كثيراً بقوميات الناس وأصولهم قدر إهتمامي بأخلاقهم وسجاياهم وما يقدمون من عطاء لبني البشر، هذه عقيدتي.

لا يهمني أن يكون رجل الدين أوالطبيب أوالمهندس أوالمفكر أوالكاتب إيرانياً أو عراقياً أو هندياً أو فرنسياً بقدر ما أهتم لإنسانيته لعطائه، هذا هو المعيار لدي..

الناس تختلط مع بعضها البعض الآخر وتتزاوج وتتغير لغاتها ولهجاتها وبعض عاداتها وتقاليدها ويبقى الثابت في كل ذلك هو الإنسانية.

أنا ضد الإرهابي السعودي الذي يفجر نفسه في جمع العاطلين الذين  يبحثون عن فرصة عمل، أو الذباح الإماراتي الذي يحز رؤوس الأبرياء، لكني في الوقت نفسه أُقدس الشهيد حميد تقوي رضوان الله عليه الذي سالت دمائه الزكية وهو يدافع عني ضد عدوان داعش.

السعودي والإماراتي وهو بهذا التصرف غير الإنساني مجرد وحش كاسر..

والإيراني بهذه الحمية وهذا التفاني شريك حقيقي لا يمكنني التنازل عنه.

فايق الشيخ علي المرندي أبن بيت الترك يريد أن يكون "عروبياً" بسلوك الوحش الكاسر!

يتخلى عن قوميته الأصلية ليكون عروبياً مقابل زجاجة خمر "وچم فشرة" ومجموعة أكاذيب يسوقها مقابل ثمن بخس!

تخلى عن قوميتك أيها الماجن فلا يشرف قوم سليماني وتقوي بكل إنسانيتهم وقيمهم السمحاء أن تكون منهم، ولا يشرفنا نحن قوم "الضاد" أن تكون منا، لا يشرفنا رجل ينكر أصله ويخرج للناس متهتكاً يبيع نفسه بثمن بخس وقنينة خمر "جايفة"..

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