الحل السحري للعراق ولا يوجد غيره..!

عزيز الإبراهيمي ||

قبل الدخول لهذا الحل لابد من عرض هذه المقدمات

١- العراق بلد مستواه الاقتصادي جيد

٢- هناك استئثار بالموارد من قبل الساسة ومن ثم الموظفين وهم درجات ولا توجد عدالة في ذلك مطلقا

٣- الكل لا يحمل فكرة بناء الدولة ولا يجد نفسه معنيا بذلك وياهو اليجي ايعلم عليها ويتاجر برأسها ويسوي روحه الرحيم المطالب بحقوق الفقراء

٤- مال انت تاكل راتب وتريد هاي الأجيال اتدگ حدادي بعد ما ترهم وماتشفع بعد تكتب متضامن مع المحاضر المجاني وأريد ديناري وما اريد فرض ضريبة دخل

٥- اغلب الموظفين بالدولة العراقية يمكن الاستغناء عنهم وهم غير منتجين والقلة يجب ان يعملوا وفق آلية المحاضر المجاني او شبه المجاني وقد اثبتت ازمة كورونا والتعطيل الذي رافقها هذه الحقيقة فضلا عن ان قسم منهم له عمله الخاص لذا تجده في الواقع يجمع بين عملين بينما يحاول عبثا الشباب الجدد ايجاد فرصة عمل لان العينتين كايم بالدخل

· الحل هو

ميزانية العراق مئة ترليون والعراقيين أربعين مليون

تقسم على الروس يطلع حصة الرأس شهريا ٢٠٠ الف دينار

ويحدد النسل والي يريد يشتغل بهذا المبلغ يتفضل واذا ماكو المحاضر المجاني جاهز

هذا التضامن الحقيقي مو خبزة لا تثلمين وآكلي لمن تشبعين