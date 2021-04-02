الشيطان في هذا الزمن بصورة الأمم المتحدة في البيت الأبيض

هشام عبد القادر ||

في كل عصر وزمن نؤمن إن هناك شر مطلق وهناك خير مطلق والصراع بينهم الى اليوم المعلوم مستمر وفي كل عصر نجد الشر مملكة إبليس وعمله الوسوسة والفتن وإشعال الحروب ضد المستضعفين بالأرض الموعودين بإرث الأرض ومن عليها لإن الخير دائما بحالة الدفاع وليس الهجوم لم يأذن الله بالظهور المطلق للخير.

ولكن لا ننكر وجوده فهو موجود بكل نفس يوحي بالخير وفعل الخيرات كما إن الشر موجود بكل نفس مملكة إبليس، النفس الأمارة بالسؤ ودائما يعم الشر بالحكومات الظالمة لإن المقر الرئيسي للشر هو محل السلطة فكل سلطات الشر تتعاقب بالظلم والطغيان وتلبس لباس الخير تبدوا بوجه وعملة الخير حيث هناك الأضداد لتعمي أبصار الناس نجد اليوم البيت الأبيض الذي،هو بيت للمؤامرات على الشعوب المظلومة ينافس بيت الله مكة المكرمة قلب الأرض الذي،زرعوا فيه مملكة الشر وقرن الشيطان مملكة ال سعود الماسونية المدعومة من بريطانيا.

والإدارة الأمريكية الصهيونية والتي عملت على تغيير معالم الدين وحارب الإسلام بأسم الإسلام ورفعت شعار لا اله الا الله محمد رسول الله. . كذالك الأمم المتحدة التي اتحدت بظلم الشعوب ومزقت الأوطان العربية والإسلامية. .

ولكن لا بأس،بالأمل الذي في نفوس البشر فهناك قوة الخير دائما لا تنكسر فالمؤشرات التي تلوح بالإفق ستتغير المعادلات والموازنة ليس كما يحسبها اصحاب الأموال القارونية والحكم الفرعوني والفكر الهاماني السحر ينقلب على الساحر. . وسيعم الإسلام المحمدي الأصيل الذي،مشربه من منابع صافية. كما انفجرت إثناعشر عينا علم كل اناس بمشربهم سترتوي،الناس جميعا بمعرفة الحقيقة المغيبة على الناس مدى العصور والأزمنة.

من عرف نفسه عرف ربه. .

لابد مثلما نؤمن بوجود الشر وهو أبليس وله مملكة في النفس الأمارة بالسؤ وله يوم معلوم يأفل وتأفل دولة أبليس وتضمحل باليوم المعلوم. ولا وسوسة يومها ولا ينفع الذين كفروا إيمانهم لأن الوسوسة لا وجود لها كذالك نؤمن بوجود الخير بأنفسنا ووحيه يوم يسمعون الصيحة بالحق ذالك يوم الخروج. .ستضهر دولة الله وتعم العالمين. . وتسخر السموات والأرض لكل الإنسانية. .ويعم السلام على العالمين. .

وموقف الأمم المتحدة اليوم تزيف المواقف إنها مع الإنسانية وهي ضد الإنسانية. .والنصر حليف المؤمنين.

والحمد لله رب العالمين