✍️ إياد الإمارة ||

▪️ هذه تغريدة السيد رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور حيدر العبادي على صفحته في موقع تويتر بالنص:

(‏الدولار بيد الاغنياء .،

والدينار بيد الفقراء .،

يخفضون قيمة الدينار

ويرفعون قيمة الدولار ،، ليزداد الغني غنى والفقير فقرا ..

تلك اذاً قسمة ضيزى .. ما لكم كيف تحكمون ؟!

ادعو النواب والحكومة ان يقفوا مع الضعفاء وان يأخذوا الحق لهم .. لا تأخذكم العزة بالاثم فالتراجع عن الخطأ فضيلة)

لعل من يتابعني يعرف جيداً ما هي مواقفي من السيد حيدر العبادي وكم كتبتُ بالضد من أغلب تصريحاته ومواقفه والكثير من قراراته وهو في منصب رئيس الوزراء وحتى بعد خروجه من المنصب..

و لا زلت أحمل الرجل مسؤولية حرق البصرة وما جرى فيها من أحداث لم تكن لصالح المدينة ولم تكن من بعد لصالح العراق..

بطبيعة الحال ليس بيني وبين الرجل عداوة شخصية -هو قيادي سياسي مخضرم، يحمل شهادة عليا، و تسنم منصب رئيس مجلس الوزراء وأنا مواطن عادي لا أُمثل إلا نفسي فقط وفقط- ما يجمعنا أو يفرقنا مع السيد العبادي ومع غيره من السياسيين وجميع المتصدين هو المتبنيات والمواقف ليس إلا..

لقد أنصف السيد حيدر العبادي في تغريدته الأخيرة التي قال فيها إن (الدولار) الذي رفعت الحكومة سعر صرفه بغير وجه حق "بيد الغني"..!

بينما (الدينار) الذي تراجعت قيمته كثيراً فهو "بيد الفقير"..!

ويقول السيد العبادي ايضاً إن تلك "قسمة ضيزى" .. ومن چبحها من قسمة سودة قسمتنا نحن أهل هذا البلد.

إذاً حكومتنا التي يرأسها من جاء به السيد حيدر العبادي نفسه -وهو صحفي مغمور ليس له علاقة بعمل المخابرات- وجعله رئيس جهاز المخابرات العراقي يريد أن يضاعف ثروات الأغنياء ويمعن في إيذاء الفقراء!

هذا ما قاله السيد العبادي الذي يبقى عتبنا عليه مستمراً فهو لا غير من أظهر السيد الكاظمي على خشبة العمل الحكومي لأول مرة وهو الذي سكت طويلاً على قرارات كثيرة مشابهة لقرار الدولار سيء الصيت بالضد من مصلحة العراقيين العامة.

تغريدة السيد العبادي تلك مهمة جداً، لكن الأهم هو أن يعمل السيد حيدر العبادي بجدية وهو وكل الرافضين لقرار رفع سعر صرف الدولار الجائر للإطاحة به، والإبقاء على سعر صرف الدولار السابق وعدم السماح للحكومة بالمضي بهذا القرار التعسفي غير المنصف الذي يستهدف قوت الفقراء..