المقالات

الدولار بيد الاغنياء والدينار بيد الفقراء..


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪️ هذه تغريدة السيد رئيس الوزراء العراقي  السابق الدكتور حيدر العبادي على صفحته في موقع تويتر بالنص:

(‏الدولار بيد الاغنياء .،

والدينار بيد الفقراء .،

يخفضون قيمة الدينار

ويرفعون قيمة الدولار ،، ليزداد الغني غنى والفقير فقرا ..

تلك اذاً قسمة ضيزى .. ما لكم كيف تحكمون ؟!

ادعو النواب والحكومة ان يقفوا مع الضعفاء وان يأخذوا الحق لهم .. لا تأخذكم العزة بالاثم فالتراجع عن الخطأ فضيلة)

لعل من يتابعني يعرف جيداً ما هي مواقفي من السيد حيدر العبادي وكم كتبتُ بالضد من أغلب تصريحاته ومواقفه والكثير من قراراته وهو في منصب رئيس الوزراء وحتى بعد خروجه من المنصب..

و لا زلت أحمل الرجل مسؤولية حرق البصرة وما جرى فيها من أحداث لم تكن لصالح المدينة ولم تكن من بعد لصالح العراق..

بطبيعة الحال ليس بيني وبين الرجل عداوة شخصية -هو قيادي سياسي مخضرم، يحمل شهادة عليا، و تسنم منصب رئيس مجلس الوزراء وأنا مواطن عادي لا أُمثل إلا نفسي فقط وفقط- ما يجمعنا أو يفرقنا مع السيد العبادي ومع غيره من السياسيين وجميع المتصدين هو المتبنيات والمواقف ليس إلا..

لقد أنصف السيد حيدر العبادي في تغريدته الأخيرة التي قال فيها إن (الدولار) الذي رفعت الحكومة سعر صرفه بغير وجه حق "بيد الغني"..!

بينما (الدينار) الذي تراجعت قيمته كثيراً فهو "بيد الفقير"..!

ويقول السيد العبادي ايضاً إن تلك "قسمة ضيزى" .. ومن چبحها من قسمة سودة قسمتنا نحن أهل هذا البلد.

إذاً حكومتنا التي يرأسها من جاء به السيد حيدر العبادي نفسه -وهو صحفي مغمور ليس له علاقة بعمل المخابرات- وجعله رئيس جهاز المخابرات العراقي يريد أن يضاعف ثروات الأغنياء ويمعن في إيذاء الفقراء!

هذا ما قاله السيد العبادي الذي يبقى عتبنا عليه مستمراً فهو لا غير من أظهر السيد الكاظمي على خشبة العمل الحكومي لأول مرة وهو الذي سكت طويلاً على قرارات كثيرة مشابهة لقرار الدولار سيء الصيت  بالضد من مصلحة العراقيين العامة.

تغريدة السيد العبادي تلك مهمة جداً، لكن الأهم هو أن يعمل السيد حيدر العبادي بجدية وهو وكل الرافضين لقرار رفع سعر صرف الدولار الجائر للإطاحة به، والإبقاء على سعر صرف الدولار السابق وعدم السماح للحكومة بالمضي بهذا القرار التعسفي غير المنصف الذي يستهدف قوت الفقراء..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ابطال حافات المياه في بغداد..!
الانتفاضة الشعبانية شاهد حي على حقيقة نزعة الارهاب الصدامي
مسرحية الموازنة..!
بعمامتك الشريفة استعدنا هيبتنا
هل تصلح المرأة لصنع القرار؟!
الاتفاقية الإيرانية الصينية ضربة قوية لواشنطن..!
الالتزام بالقانون دليل وعيك
الدولار بيد الاغنياء والدينار بيد الفقراء..
في ذِكرىٰ ولادتِهِ (عجّ) وُلِدتْ فتوىٰ نائبِهِ؛ فَحَفِظَتِ الدِّينَ وأهلَهُ والعراقَ وشعبَهُ
شعب الايمان والحكمة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك