شكراً لدولة القانون..شكراً للفتح..!

✍️ إياد الإمارة ||

▪ المواقف الحقيقية وحدها التي تُبين مَن هو مع الشعب، ومَن هو مع الشغب، ومَن هو ليس للشعب في كله وليس للجانب الآخر كما يقول شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري!

ولكن كما شغلت نفسها بنحيين أختَ بني عامر "رجلها وعشيقها"

ولكم أن تتصوروا هذين النحيين "الفضيعين"..

الكتلتان الوطنيتان دولة القانون والفتح يُصران على إعادة سعر صرف الدولار (١٠٠ دولار) الأمريكي إلى (١١٩) الف دينار عراقي إنصافاً للفقراء..

"الفقير يا سادة يا كرام تأثر تأثراً كبيراً جراء رفع صرف الدولار .. ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأدوية وكثير من المستلزمات الضرورية"

بالعباس أبو فاضل تأثر الفقير والما يقبل ينزل سعر صرف الدولار نخليه گدام رب العالمين يوم تجتمع الخصوم..

موضوع رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار أصبح غير مبرر وعلى الجميع أن يقف موقف دولة القانون والفتح من هذه الفقرة في الموازنة.

بقي موضوع الموازنة وأشقائنا الأكراد..

الموقف حساس جداً يتطلب النظر إلى المحافظات الجنوبية بعين الإنصاف سيما وهي المحافظات التي تمول معظم الموازنة العراقية التي تغطي نفقات إقليمنا العزيز الذي يمتنع بدلال وغنج عن كشف وتسديد عائداته النفطية إلى الدولة الإتحادية..

على كتلنا ونوابنا أن يضعوا مصالح جماهيرهم في محافظاتهم قبل كل شيء..

هذا ما يتطلبه الواجب منهم وعليهم أن يمتثلوا لذلك.

وليس للدواعش ومَن ساندهم ومَن وقف معهم من معاشات..

هذه المعاشات خيانة عظمى واضحة وصريحة لكل الدماء التي سالت بغزارة وهي ترد عدوان الدواعش عنا..

سالت وهي تحفظ الأعراض والأرواح والأموال ولم تتردد لا ولا طرفة عين وهي تقف على خط المواجهة الطويل مع أعتى زمرة إرهابية تكفيرية وقحة.

فهل من الإنصاف أن يخصص نفط محافظاتنا التي قدمت فلذات أكبادها في مواجهة داعش، يخصص نفطها معاشات لبقايا الدواعش؟

هل يعد ذلك من الإنسانية؟

هل يعد ذلك من الوطنية؟

الاخوة في دولة القانون..

الاخوة في الفتح..

دماء العراقيين وأموالهم وأقواتهم اليومية أمانة في أعناقكم انتم..

قضاء الشهداء في شمال البصرة الذي يغرق بالنفط يعيش الإهمال والحرمان والضياع وهذا حال كل مدن الشهداء الناصرية والعمارة والسماوة والديوانية والكوت..

فلا تفرطوا بدماء شهدائها..

لا تفرطوا بحقوق أبنائها..

كونوا كما هو العهد بكم من الناس ومع الناس..

والله الموفق.