المقالات

إنه جسر الشهيد محمد باقر الصدر "ره" في البصرة


 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ الأًمم والشعوب الحية تحتفي برموزها وتكرمهم بمناسبة او بدون مناسبة، تضعهم دروساً في متون مناهجها، وتقيم لهم النصب والتذكارات، وتؤسس بعناوينهم الجوائز الكبرى، وتسمي المعالم المهمة بأسمائهم، لكي تبقى شخوصهم وقيمهم ومبادئهم حاضرة بين هذه الشعوب ولا تنساها أبداً..

فيلسوف الإسلام الكبير الفقيه المتبحر المرجع الحبر الإمام آية الله العظمى السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه أحد اهم وأبرز رموز العراق الذين يجب أن يُحتفى بهم وتبقى ذكراهم شاخصة بين العراقيين على الدوام لأكثر من إعتبار وإعتبار، إذ الإمام الشهيد أحد ابزر المفكرين الإسلاميين .. وهو مرجع متفرد في أسلوب المرجعية وجهازها المؤسسي الذي سعى لتأسيسه باذلاً جهده في هذا المجال .. وهو المجاهد العتيد الذي استبسل بالتصدي لطاغوت العصر حتى تتوج عمله الجهادي الكبير بالشهادة .. خصال الإمام الشهيد الصدر "ره" كثيرة يصعب الوقوف عندها في هذه العجالة من الحديث لكني وددت مجرد الإشارة لها.

وما قامت به حكومة البصرة المحلية في دورة (الدكتور خلف عبد الصمد خلف) من تسمية معلم كبير يكاد أن يكون غير مسبوق في هذه المحافظة وهو الجسر المعلق الكبير الرابط بين ضفتي شط العرب بإسم جسر (الشهيد محمد باقر الصدر"ره") عمل كبير يليق بالإمام الشهيد الصدر، ولا يسعنا إلا ان نتقدم لهذه الحكومة ممثلة بالمحافظ السابق الدكتور خلف عبد الصمد بجزيل الشكر وعظيم الإمتنان سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات كل مَن عمل به حتى تحقق هذا الإنجاز الكبير الذي لحقه إنجاز آخر قام به المحافظ الحالي الشيخ أسعد العيداني الذي شق طريق الشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله عليه ليكون جسر الشهيد محمد باقر الصدر معبراً لطريق الشهيد المهندس فجزاه الله خيراً كما يجزوا مَن سبقه ومَن ياتي بعده من عمال الخير.

لكن ما يشعرني بالمرارة والأسى إن بعضنا لا يسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، غفلة، أو جهلاً، أو تعمداً وهذا يحتاج إلى تحقيق ومتابعة..

اليوم سمعت "فاصلاً" إذاعياً يمجد بمعالم البصرة وهو يحور أسم جسر الشهيد محمد باقر الصدر "ره" إلى الجسر الإيطالي!

ما لنا وللإيطاليين؟

هو جسرنا بأموالنا نحن ورغبتنا ان نسميه بإسم رمز كبير من رموزنا التي نحتفي ونعتز بها ونريد لها ان تكون حاضرة في كل تفاصيل حياتنا..

الإمام الشهيد الصدر "ره" قيمة وطنية وإنسانية كبرى تستحق كل الإحترام والتقدير والإشادة.

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
أحلامنا والتكنولوجيا/الجزء الثاني
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
إنه جسر الشهيد محمد باقر الصدر "ره" في البصرة
حوار للثقافة والمثقف الحقيقي
الحوار الوطني مع مَن يا سيادة رئيس الوزراء ؟!
الباگ العراق البارحة واليوم.. باچر ما يصير خير..!
مازالت المعركة قائمة والشهداء قرابين الحرية
♦️ مسؤوليتنا اتجاه الاختلاف♦
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك