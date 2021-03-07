المقاومة روحها معرفة الحقيقة..فلسفة الحقيقة الكاملة

هشام عبد القادر ||

الشريعة المحمدية واضحة دعوة شاملة لإحترام الذات الإنسانية تجعل الإنسان هو المقدس فوق المقدسات فالإنسان الكامل افضل من كعبة الوجود مكة المكرمة والإنسان افضل من الوجود والطبيعة . هذه الشريعة قائمة على تربية الإنسان .

والطريقة منهج قويم باب الوصول للحقيقة . ولا طريق غير الصراط المستقيم . الصراط المستقيم ذات إنسانية كاملة تخدم الكافة والعامة لتجعل الإنسان في حياة أبدية سعيدة ..

محور الهدف الكامل الذوبان بالحقيقة . الحقيقة المحمدية اصل الوجود والموجودات وواجد هذه الحقيقة واجد الوجود هو منتهى التوحيد الخالص له وباب الوصول لتلك الحقيقة باب الإمام العادل هو الإنسان الذي له المسؤلية الكاملة في إدارة الشؤون الكونية للتعريف بعظمة الخالق . وابواب المعرفة الوصول للحقيقة تنبع من ذات الإنسان نفسه قبل العلم المكتسب هو العلم اللدني علم الفطرة الإنسانية النابعة من الذات الإنسانية النفس الملهمة البصيرة الزكية المطمئنة الراضية المرضية .

لذالك لا سبيل لنا الوصول إلا بمحبة أولياء الله في الأرض هم الوسيلة والذريعة للوصول إلى مرضاة واجد الوجود .. وتنطلق القدرات من النفس للسعي على الحصول على رضاء الله ورسوله وأهل بيته عليهم السلام.

والحمد لله رب العالمين