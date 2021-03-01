المقالات

هل تحتاج أمريكا إلى جهد إستخباري عراقي للقيام بعدوانها؟ !


 

✍️ إياد الإمارة||

 

▪ الضربات العدوانية الامريكية الغاشمة على قوات الحشد الشعبي المكلّفة رسمياً بالتواجد  على الحدود  العراقية مع سورية لا تحتاج الى دعم استخباري عراقي، فهي لم تكن الأولى من نوعها ولعل العدو الأمريكي يمتلك من الخرائط والصور ما يمكنه من تنفيذ هذه الضربة كما قام بمثيلاتها دون الحاجة إلى دعم إستخباري عراقي..

إذاً ما هو  الهدف الحقيقي من تصريحات وزارة الدفاع الأميركية؟

أعتقد إن هدف هذه التصريحات هو زعزعة الاستقرار في العراق من خلال زرع أجواء عدم الثقة بين القوات المسلحة العراقية والأجهزة العاملة فيها، في الوقت الذي قد لا ننفي فيه وجود بعض "الخروقات" في هذه الأجهزة لصالح امريكا التي تريد الإحاطة بالعراقيين من كل جانب..

وزارة الدفاع العراقية نفت رسمياً المعلومات الأمريكية التي تحدثت عن دعم إستخباري عراقي ساعد في تنفيذ العدوان الأمريكي على القوات العراقية، وأعتقد إن هذا النفي غير كاف لتفنيد الإدعاءت الأمريكية المضللة ما لم يكن مدعوماً بتحقيقات رسمية وإحتجاجات قوية تُلجم العدوان الأمريكية عن إطلاقه مثل هذه التصريحات، وعن تكرار عدوانه المستمر على قوات عراقية حكومية تؤدي واجباً رسمياً.

إن العدوان الأمريكي الأخير هذا يتطلب منا جميعاً موقفاً حازماً يطالب الأمريكان بالخروج عن الأراضي العراقي، كما يطالبه بالتعويض عن كل ما تسبب به من خسائر لنا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العلماني المسلم بين شريعة محمد وشريعة عيسى
هل تحتاج أمريكا إلى جهد إستخباري عراقي للقيام بعدوانها؟ !
عندما لا تقبل الحوراء زينب عزاءكم.!
فنتازيا نقاشية..!
الذباب الالكتروني وتلميع وجه المسؤول
الإسلامي بين الحقيقة والتزييف
من يعبث بالناصرية؟!
سباق من أجل النشر
العراق بحاجة الى نقابة للطائفيين!
زينب..عَجز الصبر عن صبرها
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مواطنة : احسنتم كثيرا ً رحم الله الشيخ الوائلي طريقة الحياة العصرية الان وغلاف الغفلة الذي يختنق فيه الاغلبية ...
الموضوع :
لماذا لا زلنا الى اليوم نستمع لمحاضرات الشيخ الوائلي (قدس)؟!
مواطنة : قصص ذرية الامام موسى ابن جعفر تفوح بالاسى والمظالم ز لعن الله الظالمين من الاولين والاخرين ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
مواطن : الواقع العراقی یحکی حال اخر للمعلم بکسر المیم ! ...
الموضوع :
كاد المعلم ان يكون..!
صفاء عباس الغزالي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم وكيف لا وهوه زوج ...
الموضوع :
الامام علي وتكريمه من قبل الامم المتحدة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم سيدنه المحترم,,نسال الله بحق الرسول ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين المظلومين ان يلعن اعداء ...
الموضوع :
التاريخ الاسود لحزب البعث الكافر/7..انتصار المظلوم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
فيسبوك