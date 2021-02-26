الإمام علي عليه السلام المولود بقبلة الوجود..

هشام عبد القادر ||

من ولد بقبلة الوجود هو روح الوجود هو من طهر الكعبة من الأصنام يده بيد رسول الله سيدنا محمد صلواة الله عليه وٱله وهو نفسه وهو باب مدينة علمه باب المدينة الفاضلة

: هو الصراط المستقيم والنباء العظيم الذي هم به مختلفون

وابليس توعد بحجب الناس عن معرفة الصراط اي عن معرفة الإمام علي عليه السلام

وهو النفس والحقيقة من عرف نفسه عرف ربه

: اي من عرف الإمام علي هو النفس الملهمة فينا عرف الله

الإمام علي عليه السلام الفطرة المولدة بالقلب كما هو مولود بجوف الكعبة

هو القلب فينا والرسول هو العرش اي العقل سيدنا محمد عقل الوجود

والإمام علي عليه السلام قلب الوجود

: من انكر القلب انكر العقل ومن انكر العقل انكر واجد الوجود

وصلى اللهم على سيدنا محمد واله الاطهار وصحبه الأخيار المنتجبين